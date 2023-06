Antonio Naranjo alucina con el retorcido argumento de Javier Aroca para seguir defendiendo la cacicada de Irene Montero

Sencillamente alucinante.

Y encima en el día en el que el Tribunal Supremo acabó por rematar al Gobierno socialcomunista, en particular a Irene Montero, por el engendro incomestible de la ley del solo sí es sí y que ya ha beneficiado a 1.079 depredadores sexuales y puesto en la calle a 108 violadores.

Lo cierto es que ese 7 de junio de 2023 había mucha plancha por delante con este asunto.

Pero, a pesar de que quienes en su momento jalearon la ley deberían, en condiciones normales, permanecer más bien muditos y tapaditos, hubo quien aún salió con ganas renovadas de respaldar a la de Unidas Podemos y sus chapuzas legislativas.

Así las cosas, normal que Antonio Naranjo flipase en colores en la tertulia de ‘Todo es Mentira’ (Cuatro) cuando escuchó al progre Javier Aroca salir con toda la artillería a defender a Irene Montero y, por ende, a darle carta de naturaleza legal a su tristemente famosa cacicada del solo sí es sí.

¡Ojo al argumento esgrimido, porque tiene miga!:

Esto tiene una perspectiva política y es que esta ley no ha gustado en determinados sectores, alguno de ellos judiciales, y alguno de ellos tiene la tentación no solo de que Irene Montero no sea de nuevo ministra de Igualdad, sino que ni siquiera haya Ministerio de Igualdad. La derecha nunca acepta las mejoras sociales.

Naranjo le cortó para ponerle sobre la mesa un nombre:

Aroca, que no se iba a bajar del burro, elevó la apuesta:

El periodista de ‘Herrera en COPE‘ volvió a aclararle conceptos:

No, lo que hay es un socialismo que no es mamarracho y que entiende las cosas. O sea, ¿que ayudar a los violadores es de izquierdas?

Javier Aroca, erre que erre, a lo suyo, a defender a Montero:

El periodista de Alcalá de Henares (Madrid) no daba crédito a las palabras del contertulio y acabó por meterle un buen meneo por, amén de seguir apoyando neciamente a la ministra de Igualdad, poner nuevamente en el ojo del huracán a los jueces, como si ellos hubiesen sido los que hubieran sacado adelante esa ley:

No estoy de acuerdo. Es que no es verdad que hay interpretación de jueces. Cuando algún tribunal ha decidido que el acosador sexual no se podía beneficiar de la reducción de condenas de esta ley mamarracha y suicida, no era porque fuese más progre. Era porque el delito al que pretendían apelar ese delincuente y su abogado no era el mismo por el que estaba condenado. Cuando el delito es el mismo, se impone la reducción automática de condena. Por tanto, Javier, ya está bien de repetir el mantra de Irene Montero de que hay jueces franquistas que quieren ver a pederastas en la calle porque no es verdad.