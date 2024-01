Sonia Ferrer desmonta en un plis plas a Ramón Espinar por intentar colar como bueno el ‘sí es sí’

De donde no hay no se puede sacar y más cuando se trata de defender la polémica ley del ‘sí es sí’, impulsada por la que fuera ministra de Igualdad, Irene Montero.

Una norma llena de lagunas y defectos. Un claro ejemplo de ello es el caso de Francisco Javier, un militar trans de Sevilla que asegura sentirse ‘discriminada’ por no poder utilizar los vestuarios femeninos. Aunque en su DNI figura como género femenino lo cierto es que este soldado sigue conservando su nombre y presenta rasgos masculinos como barba y viste con ropa de hombre. Francisco Javier, incluso se declara lesbiana porque le atraen las mujeres.

Un caso insólito, que pone en evidencia las lagunas y sombras que presenta la ley del ‘sí es sí’ ya que, con el texto anterior, existía la obligación de aportar informes médicos para realizar tal cambio de género de manera legal.

El asunto fue objeto de debate este 16 de enero de 2024, en el programa ‘En boca de todos’ (Cuatro), presentado por Nacho Abad.

Ramón Espinar, analista y activista político, intentó iluminar sin éxito el pufo de ley podemita.

En ese momento, la actriz y presentadora Sonia Ferrer, que también se encontraba en la mesa de debate, rebatió a Espinar, ocasionando un rifirrafe:

Sonia Ferrer: ¿Cómo le van a pillar?

Ramón Espinar: Me acabo de sentar… ¡Qué agresividad, un poco de calma! Vamos a hablarnos bien.

SF: ¿Cómo se averiguará si es fraude de ley?

RE: Con conductas que están tipificadas.

SF: ¿Cómo? Yo me lo he leído y no hay nada tipificado.

RE: Si es una amenaza se le va a caer el pelo… ¿Y si es su forma de sentirse? ¡Yo no le grito a nadie en esta mesa! ¡Por qué me gritáis! Si esta es su forma de sentirse ¿a quién hace daño?

SF: ¿Qué diferencia hay entre un jeta y hacer daño a los demás?

RE: Utilizar la transición para hacer daño a mujeres.

SF: O sea que hasta que no cometa un delito… ¿Y si es un voyeur? Que le gusta ver a niñas y se va a un polideportivo a ver a las niñas y es un exhibicionista ¡Cómo vas a saber que es un fraude! Hay muchas mujeres que se pueden sentir violentadas, no ha cambiado su nombre, ni su aspecto, ni genitales, si se pone una peluca y maquillaje… ¿Ya está?