Chapu Apaolaza alucina con el vasallaje que Pedro Sánchez rinde a Arnaldo Otegi y Carles Puigdemont

Demoledor.

Chapu Apaolaza, periodista de Onda Cero y contertulio en ‘laSexta Xplica’ (laSexta) alucinó con el hecho de que en la política española de hoy en día se haya entrado en una espiral de desvaríos en donde quienes pretenden romper España sean considerados interlocutores válidos por encima de una formación estatal como es el PP:

Dijo que todo se debe a las ansias de Pedro Sánchez de gobernar al precio que sea:

Y destacó todas las veces que el inquilino de La Moncloa optó por callar antes sus ‘amos’:

Es que Fernando Grande-Marlaska le llegó a decir a Marimar Blanco, con la que puede tener diferencias manifiestas y legítimas de todo tipo, pero le dijo que volviera al espíritu de Ermua, donde mataron a su hermano. yo estoy viendo cosas que me dejan alucinado como que diga Puigdemont que somos un Estado fascista y represor, o que lo diga Otegi o la gente de Sortu, que lo diga Arkaitz Rodríguez, me parece normal. Ahora, que esto se escuche del partido del Gobierno o que se acepte, porque cuidado, que cuando habla Puigdemont desde Elna, en Francia, Sánchez no le parece mal, le parece muy bien. No hay una réplica. Cuando Bildu justifica y contextualiza la lucha armada y el movimiento de la izquierda abertzale, Sánchez no le responde.