Cristina Pardo lanza un demoledor alegato contra Pedro Sánchez por su alergia a la libertad de prensa

Hay que verlo en bucle.

Cristina Pardo, colaboradora de ‘El Hormiguero‘ (Antena 3), salió en defensa de la libertad de prensa y cargó con dureza contra Pedro Sánchez por poner en solfa la misma.

En un alegato colosal, la periodista de Atresmedia dijo que era saludable conocer de primera mano qué negocios tiene entre manos la mujer del inquilino de La Moncloa o la del líder de la oposición:

Y porque yo creo que estamos en un país libre en el que se debe, se puede y conviene debatir sobre si la mujer de un presidente del Gobierno o un líder de la oposición, me da igual, comete prácticas en sus actividades empresariales legales, éticas y estéticas. Creo que es una obligación y no pasa nada por debatir eso.

Igualmente, exigió al presidente del Ejecutivo que no se quedase solo con las informaciones que a él le convengan y que luego, cuando salen otras que son contrarias a sus intereses, se dedique al insulto permanente:

Y después solo quería decir un par de cosas más y es que me sorprende muchísimo que ‘El Confidencial‘ para el presidente del Gobierno forme parte ahora de la máquina del fango porque es el mismo diario digital que sacó las presuntas irregularidades de Rubiales o las cuentas que había tenido un ministro del PP en paraísos fiscales. Entonces yo lo que me pregunto es si cuando habla de Rubiales y de un ministro del PP no es máquina del fango y cuando habla de la mujer de Pedro Sánchez sí lo es.