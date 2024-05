Risto y Ábalos se enzarzan por la llamada de Koldo: «Si voy a un directo tengo que saber qué sorpresa me encontraré»

El momento fue tenso a más no poder.

José Luis Ábalos, que debe creerse poco menos que un invitado-colaborador VIP de ‘Todo es Mentira’ (Cuatro) se puso como el bicho del pantano por lo que él entendió como una encerrona de Risto Mejide.

Y es que el publicista, que quiso ahondar en una información adelantada este 29 de mayo de 2024 por los compañeros de ‘El Mundo‘ sobre la ‘trama Koldo‘, entrevistó al exministro de Transportes para arrojar luz sobre este turbio asunto.

El titular del diario dirigido por Joaquín Manso era bastante significativo:

En mitad de la conexión con el ahora diputado del Grupo Mixto, Risto Mejide anunció que tenía al otro lado del teléfono al propio Koldo García, quien tampoco aclaró más de la cuenta y tampoco fue cruzado con quien fuese su jefe.

Sin embargo, al término de la llamada, José Luis Ábalos se puso con un rictus más que serio.

El presentador, que ya se olía la tostada de que a su invitado no iba a hacerle gracia la llamada, soltó:

El exsocialista no se cortó:

El comunicador se parapetó en el hecho de que la llamada le cogió de improviso, ya que había sido gestionada por la redacción, pero que a la hora de dar inicio el programa se desconocía si entraría o no en antena:

No, es que a mí me lo acaban de chivar por el pinganillo.

A Ábalos no le convencieron las explicaciones:

Mejide esgrimió que no le había cruzado con él:

¿Pero qué quieres decir? No te he cruzado con él, no te he hecho hablar con él.