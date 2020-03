La caradura edil del PSC que trabaja desde casa por coronavirus pero ‘comenzó’ su cuarentena en la manifestación del 8-M

Siguen llegando las muestras de que el coronavirus no ha sido tomado en serio por el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez.

Mucho menos cuando se convocaron las manifestaciones del 8-M sin tomar en cuenta que concentraciones de tal calado incrementarían el riesgo de contagio del Covid-19, como ahora se ha comprobado con el caso de Montserrat Ballarín.

Ballarín, concejal del Ayuntamiento de Barcelona por el PSC anunció que durante la semana pasada compartió en tres oportunidades con una persona diagnosticada con coronavirus, y aunque a día de hoy trabaja desde casa en cuarentena y por este motivo, no ha manifestado los síntomas de la enfermedad:

«De momento, estoy perfectamente y a la espera de instrucciones de las autoridades sanitarias».

Lo alarmante es que la ferviente feminista sí estuvo el pasado domingo abrazando y besando (compartiendo gotículas de saliva con posible coronavirus) a sus compañeras y compañeros en la marcha del 8-M en Barcelona, según su explicación, porque no se conocía aún que su compañero tenía el coronavirus.

Lo que no debió hacer, por tanto, la edil del PSC igual que el resto de participantes de la manifestación, fue pasearse por las calles de Barcelona atestadas de gente que no sabe si es o no portadora del maléfico virus.

👋 ¡Gracias a todxs lxs q os estáis interesando por nuestra salud!🙏 En mi caso, la semana pasada estuve 3 veces con una persona q ayer dio positivo en la prueba del #coronavirus. De momento, estoy perfectamente y a la espera de instrucciones de las autoridades sanitarias.💪💪 https://t.co/JE48qQFubH — Montserrat Ballarín /❤️ (@BallarinMontseK) March 9, 2020

En las redes sociales se han hecho eco de la situación y han criticado que el gobierno de Pedro Sánchez haya preferido mantener el acto antes que tomar medidas para evitar la propagación de la contagiosa enfermedad que ya registra más de 1.200 contagiados y más de 30 fallecidos.

Aquí Montserrat Ballarín, política que justo hoy empieza su cuarentena por haber tenido contacto con un contagiado de Coronavirus.

Adivina ayer donde estaba, en la foto más abajo te doy una pista.https://t.co/dhu5SAmBj3 pic.twitter.com/XiSaiLStvI — 4%🎀 (@3porciento_3) March 9, 2020

Os presento a Montserrat Ballarín, del PSC (la de las gafas). Montse estuvo ayer en la mani del 8M, con sus amigas, amigos y amigues, bien juntitos. Montse hoy está en aislamiento por haberse detectado un caso de coronavirus al que ha estado expuesta. ¿Creéis que era la única? pic.twitter.com/R0NlPuJKHE — Pensadora al ataque ن (@catolica_a) March 9, 2020

La concejal del PSC Montserrat Ballarín, aislada en Barcelona por el #COVID2019, en la imágen ayer tarde en la manifestación de pancartas de la izquierda del #8M2020

Qué imprudencia y cuánta irresponsabilidad!!! pic.twitter.com/ZHBiJCe2D9 — Manuel Villarreal (@ManuVillarreal9) March 9, 2020

Protocolo sanitario de prevención en Barcelona

El personal municipal trabaja en coordinación con las autoridades sanitarias para acabar de trazar la totalidad de los contactos de estas dos personas que han dado positivo al Covid-19, y pedirles que permanezcan en casa durante los próximos días.

De hecho, la Agencia de Salud Pública de Barcelona acabará de analizar caso por caso a lo largo del día de hoy para tomar las medidas que sean necesarias. Esta medida, totalmente preventiva, se ha tomado a pesar de que actualmente las dos personas que han dado positivo presentan síntomas leves y su evolución es favorable. La intención del Ayuntamiento es facilitar medidas de teletrabajo para que la operativa municipal siga totalmente activa.

Hay que recordar que el aislamiento se produce estrictamente cuando existe la recomendación por parte de los profesionales sanitarios y, por tanto, cualquier persona que piense que puede estar afectada debe recibir indicaciones en este sentido antes de tomar ninguna decisión de manera personal.