José Luis Martínez-Almeida le hace un descosido a Pablo Iglesias: «Yo quiero más Amancios Ortegas»

Alto y claro. Al alcalde de Madrid se le entiende perfectamente y una vez más ha dejado para el arrastre a la tropa podemita.

José Luis Martínez-Almeida no es de los que habla a humos paja. Piensa cada palabra y es uno de los líderes más valorados, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en combatir con medidas tangibles los problemas que está deparando la crisis del coronavirus.

En una entrevista en el diario económico Expansión, el alcalde capitalino rompe más de una lanza en favor del trabajo denodado que están realizando los empresarios:

El papel de los empresarios es fundamental. Lo primero sería no estigmatizar al empresario con carácter general. No quieren aprovecharse de la crisis para despedir, los empresarios lo que quieren es superarla. Sin los empresarios, los autónomos y los emprendedores no vamos a ser capaces de salir adelante.

Martínez-Almeida tiene claro que el Gobierno, al menos una parte de él, especialmente la facción de Unidas Podemos, ha querido echar por tierra la labor de las empresas y de determinados empresarios como Amancio Ortega:

Hay que cuidar todos los mensajes que desde esferas gubernamentales puedan estigmatizar. Conviene agradecer al sector privado el esfuerzo de solidaridad y el empuje que está mostrando para paliar las situaciones sanitarias y sociales. Quiero muchos más amancios ortegas en España.

Subraya que empresarios como es el de Inditex son todo un ejemplo a seguir y es lo que quiere para España, responsables que se han puesto al servicio de España y de sus ciudadanos:

Quiero ejemplos de personas que lo único que han hecho es trabajar durísimamente, generar empleo y riqueza, que han paseado la marca España en el mundo y que han puesto a disposición de los españoles todas su plataformas logísticas para los equipos que tanto necesitamos. Se tiene que contar con ellos, son parte de la solución, y hay que evitar los discursos que pretenden estigmatizarlos.

«SÁNCHEZ TIENE QUE CUIDAR LAS FORMAS»

Martínez-Almeida considera que el Gobierno está dejando al aire sus carencias, entre ellas en las de decir que quiere pactar con la boca pequeña con todos los partidos pero en realidad demostrar que solo es mera cosmética:

Cuando uno tiene una verdadera voluntad de pactar no se comunica por una rueda de prensa la reunión. No es la mejor manera de abordar un camino de diálogo. Ante la situación que se avecina el PP es parte de la solución y no del problema. Si se quiere entablar un diálogo sincero, empezando por el líder de la oposición, las formas son importantes. Además, que los españoles no sepamos qué es lo que quiere hacer el presidente, qué alternativas plantea, sobre qué pretende debatir… no es un buen comienzo.

Considera que a Pedro Sánchez le falta demostrar que su oferta de diálogo es sincera:

Por ello digo que el presidente del Gobierno tendrá que asumir la responsabilidad de transmitir a los españoles que de verdad quiere un diálogo sincero y demostrarlo. Por ahora no lo ha demostrado. Dicho de otra manera: no estamos en tiempos de fotos, de eslóganes, ni de cortoplacismo. Estamos en tiempo de grandeza, de sentido de Estado y de lealtad institucional, pero el presidente del Gobierno debe entender que todo eso empieza por sí mismo. Si no lo demuestra va a ser difícil que podamos recorrer ese camino y abordar la solución que reclaman los españoles.

Asimismo, acusa al Ejecutivo de estar metiendo ideología por arrobas en sus principales medidas:

Es obvio que por parte del Gobierno hay un sesgo ideológico en determinados reales decretos que creo que habría que corregir y por eso no se pudieron apoyar en el Congreso, sin perjuicio de que los decretos del estado de alarma han sido apoyados sistemáticamente. Cuando se oye a la ministra portavoz y al vicepresidente Iglesias, a los dos partidos de este Gobierno, decir que esto se tiene que abordar desde lo público y lo social, yo les diría que esto se tiene que abordar entre todos, para todos y con todos Y que ese debe ser el punto de partida para que haya un punto de llegada.

Y remacha: