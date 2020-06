La SER y CCOO intentan ‘embarrar’ a Díaz Ayuso para tapar a Irene Montero y salen escaldados

Los verificadores del régimen ya deben estar durmiendo.

Un nuevo de bulo emitido desde la Cadena SER ha aterrizado estrepitosamente, lo que era un ataque a Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en todo un esperpento y en el hazmerreír de las redes sociales.

Jo, Isa, tía, les has desmontado en un minuto, la noticia superdrástica que han tenido que sacar a toda prisa, para desviar la atención del mogollón de críticas al video de Irene. Eso no se hace, jo. No tenías que haberlo dicho, como ella. 🤗🤗

June 1, 2020