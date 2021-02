Así rapeaba Pablo Hasel al tirano Maduro: «No hay más salida que la revolución socialista…¡Expropiarlos!»

La hemeroteca vuelve a destrozar los falsos argumentos de Pablo Hasel a favor tanto de la democracia como de la libertad de expresión.

En un vídeo que se ha vuelto viral en las redes sociales se puede ver al condenado por el enaltecimiento del terrorismo rapeando a favor a favor del tirano Nicolás Maduro desde la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela.

El ‘artista’ se deshizo en halagos ante un dictador que internacionalmente es señalado por usurpar el poder tras un fraude electoral, censurar a todos los medios de comunicación y violar derechos humanos. Sin olvidar que está señalado de una corrupción millonaria y de nexos con el narcotráfico.

Sin embargo, para el rapero catalán es el modelo idóneo de régimen y hasta le escribe sus canciones para impulsar el modelo para España:

“Dedicada a la lucha de Venezuela… Es una canción nueva y la he escrito justamente para empujar a la gente en el Estado español a que se solidarice con Venezuela [siendo con la dictadura chavista], a que vea que la lucha contra el imperialismo es una causa que nos une a todos los pueblos oprimidos y a toda la humanidad que no seamos parásitos criminales como esos imperialistas”.

Así lo afirmó el catalán en el ‘Hands Off Venezuela’, una serie de conciertos realizados por el régimen de Nicolás Maduro durante los días 22, 23 y 24 de febrero de 2019 y que tenían por objetivo contrarrestar el ‘Venezuela Aid Live’, concierto realizado el 22 de febrero al otro lado de la frontera en reclamo del ingreso de ayuda humanitaria ofrecida por Estados Unidos.

Durante su ‘canción’, Hasel aprovechó para atacar a España: “¿Por qué vas a creer al Tío Sam ahora?, es por petróleo, oro y coltán…y el Estado terrorista español colabora, pero no pasarán….”.

A lo que sumó loas para una de las dictaduras más crueles de América Latina y del mundo como son la chavista y la norcoreana.

“Por eso no hay más salida que la revolución socialista, ¡expropiarlos! (…) no dejar que el monstruo fascista crezca y se enriquezca, no permitirles acumular fuerza… para que el capitalismo se corte, hará falta la firmeza de Corea del Norte”, cantó.

Apoyo chavista a Hasel

A pesar de que la mayoría de las instituciones internacionales le sitúan como un violador de derechos humanos y promotor de crímenes de lesa humanidad, el tirano bolivariano se suma a las críticas de Podemos a la democracia española (justamente pocas horas después de que también lo hiciera José Luis Rodríguez Zapatero).

Maduro afirmó que la captura del rapero “ha alarmado a la comunidad internacional” e intentó justificar las letras a favor del terrorismo del ‘cantante’ alegando que el rap “es un género de música rebelde, crítica, necesaria”.

En un evidente apoyo a Podemos, que vive un momento de ruptura profunda con el PSOE, la dictadura bolivariana también movilizó al Ministerio de Exteriores para criticar que se ponga detrás de las rejas a un condenado por la justicia española.

El chavista ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, consideró “imposible no expresar solidaridad” con Hasél tras “un caso incomprensible”.

“Ojalá haya reflexión por parte de las instituciones. Aunque si refugiaron y protegen hoy a un terrorista como Leopoldo López… ¿Qué les puedo decir?”, escribió en Twitter el jefe de la diplomacia venezolana. Un mensaje que respalda el planteamiento de Pablo Iglesias de modificar el Código Penal, al mismo tiempo que demuestra el afán del chavismo por perseguir a las voces disidentes.