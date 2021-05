Iglesias huye como una rata tras su debacle electoral: «Cuando uno deja de ser útil tiene que saber retirarse»

No se va, porque los madrileños le hemos echado.

Pero él lo vende como una honrosa retirada. Pablo Iglesias ha anunciado en la noche de este martes 4 de mayo de 2021, tras los resultados electorales a la Asamblea de Madrid, que deja la política de primera fila y abandona todos sus cargos en Podemos. «Cuando uno deja de ser útil tiene que saber retirarse», ha asegurado.

Visiblemente emocionado, el ex vicepresidente del Gobierno decía en rueda de prensa que hasta aquí hemos llegado y adios muy buenas: «Dejo todos mis cargos, dejo la política»

«Estoy orgulloso de haber liderado un proyecto político que terminó con el bipartidismo. Después de siete años, Unidas Podemos gobierna en España con el liderazgo de Yolanda Díaz. Me siento orgulloso de haber servido como vicepresidente del Gobierno pero cuando uno deja de ser útil tene que saber retirarse.»

El candidato de Unidas Podemos había logrado mejorar en las elecciones a la Comunidad de Madrid los pobres datos que logró su partido en 2019 pero sin embargo resultan insuficientes para sus aspiraciones ante la incontestable victoria de Isabel Díaz Ayuso.

Dicen que no hay dos sin tres.

Y Pablo Iglesias está a un tris de cumplir ese aserto.

El líder de Unidas Podemos ya ha demostrado su escaso respeto institucional a los cargos para los que ha sido elegido y/o designado.

En mayo de 2014 consiguió acta de eurodiputado, puesto que acabó dejando apenas pasado el año para ser candidato al Gobierno de España en las elecciones generales de 2015.

Después, en enero de 2020 logró que Pedro Sánchez le nombrara vicepresidente segundo del Ejecutivo central, un cometido que también abandonó en marzo de 2021, a los 14 meses, para intentar presidir la Comunidad de Madrid.

Y ahora, a cuatro días para celebrarse los comicios madrileños del 4 de mayo de 2021, el diario ABC publica este 30 de abril de 2021 que Pablo Iglesias planea dejar en la estacada a los votantes de su formación para enrolarse en un proyecto televisivo con el empresario Jaume Roures.

A Iglesias no le seducía la posibilidad más que real de ser líder del último grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid.

Con 11 diputados sabe que no contaría con foco mediático durante los dos siguientes años, hasta mayo de 2023 y por eso no duda en tomar en consideración volver a los platós.

Pablo Iglesias, a sabiendas de que las encuestas no solo no hacen despegar a Unidas Podemos de cara al 4-M, sino que incluso se ve imposible un Gobierno de las izquierdas en Madrid, aseguraba en una reciente entrevista en La Vanguardia sus intenciones a corto-medio plazo:

Hace tiempo que hacía falta una renovación en el liderazgo estatal y lo llevaba trabajando desde el verano con Yolanda Díaz. En política no se puede estar eternamente y mi profesión es ser profesor universitario. Y me gustaría retomar mi experiencia con el periodismo crítico, el trabajo que hice en ‘La Tuerka’. No sé cuándo llegará eso, me queda tiempo.

Si gobernamos en la Comunidad de Madrid es evidente que empieza a contar un reloj diferente, pero no creo que la política tenga que configurar carreras interminables. Sigo siendo un profesor de política y un periodista que está de paso en la política.