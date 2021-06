Monasterio silencia a los tres ‘obreros’ que quisieron echarla de Lavapiés tomando cervezas desde la terraza de un bar

Es lo que tiene cuando se ejerce el ‘antifascismo’ y se presume de condición obrera…cómodamente sentado en la terraza de un bar, viendo la vida pasar.

Rocío Monasterio visitaba en la tarde de este martes 22 de junio de 2021 el madrileño barrio de Lavapiés.

La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid se encontraba paseando por sus calles cuando un grupo de tres personas empezaron a gritarla que se marchara: «¡Fascista! Vergüenza te tenía que dar».

Le dijeron a Monasterio desde la terraza de un bar. La política, lejos de hacer caso omiso a estos ataques, se les acercó: «¿Por qué me tiene que dar vergüenza?».

Me han dicho que me fuera de Lavapiés porque es un barrio obrero y no me he podido resistir😅 pic.twitter.com/x4b2hgAOiG

— Rocio Monasterio (@monasterioR) June 22, 2021