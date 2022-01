Isabel Díaz Ayuso: «Sánchez ha confesado que no le importa destruir España»

Es el mejor activo político que ahora mismo tiene España.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, tiene más que definidos sus objetivos.

Lo primero, evidentemente, defender la gestión que está llevando a cabo en su territorio, pero al mismo tiempo aportar todo lo posible para terminar con la presencia de Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa para que el PP de Pablo Casado llegue a la presidencia del Gobierno.

En una extensa entrevista en La Razón este 16 de enero de 2022, la jefa del Ejecutivo de la Puerta del Sol critica que desde el Ministerio de Economía se haya afeado su decisión de reclamar más fondos de la Unión Europea mientras baja los impuestos a los madrileños:

Igualmente, sacude a Sánchez por decir que Madrid es un foco de pobreza:

Aquí solo suben los empleos de los ministros y el número de asesores; las cuotas de los autónomos y el precio de la luz . Me parece de una frivolidad absoluta cómo habló Sánchez de un problema que agrava personalmente. Esta misma semana ha confesado que no le importa destruir España, y ahí están las cifras, somos el país más dañado económicamente por la gestión de la pandemia.

Desde el Falcon es difícil ver pobres, y me sorprende que alguien que es incapaz de dar una vuelta por Madrid a pie, hable con tanta ligereza sobre un problema que, evidentemente, existe en todos los rincones del mundo, en unos más que en otros, pero en todos. La situación económica de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, ha de ser competencia de las administraciones. Pero no estamos aquí para describir problemas, como hizo Sánchez, sino para ofrecer soluciones.

E insiste en que fue hace unos días, en la Cadena SER, donde Pedro Sánchez dejó constancia de lo que pretendía llevar a cabo:

Sobre la reforma laboral apoyada por la patronal, Ayuso dice entender en parte las razones del empresariado:

Teniendo en cuenta que estamos en un Gobierno de corte social comunista, evidentemente la reforma laboral podría haber sido mucho peor. Parece que, por eso, hay que aceptar la como un mal menor, pero yo no estoy de acuerdo. En primer lugar, no se ha pactado con el principal partido de la oposición, que es quien lideró la anterior reforma y el que va a gobernar España. Con un Gobierno que está en manos de comunistas, que atenta contra los mercados y contra el consumo, ha visto que, dentro de todo lo que se podía esperar, esta reforma es el mal menor.

Igualmente, considera que el presidente del Gobierno se ha visto superado con la pandemia del coronavirus:

Ayuso entiende que, pese a las discrepancias que pueda haber con VOX, es necesario el entendimiento para echar cuanto antes a Pedro Sánchez de La Moncloa:

Considera que la pandemia ha puesto del revés la política y que a veces la unidad del partido se ha visto resquebrajada ante la gravedad de la situación sanitaria:

Ayuso intenta zanjar el rifirrafe con Teodoro García Egea:

Como tampoco ha habido un problema concreto, no hay una solución concreta. Hay días en los que todo fluye con normalidad y, otras veces, ves proyectada en la prensa cosas que no sabes ni cómo han llegado hasta ahí. La situación que atraviesa España es gravísima porque todo lo que ocurre en política afecta después a la empresa y a la imagen de nuestro país. La situación es tan grave que nadie entendería que yo no estuviera centrada en la Comunidad de Madrid y que mis compañeros de la dirección nacional no estuvieran sólo ocupados en presentar la alternativa a este proyecto de deterioro de España que lidera Sánchez.

La presidenta madrileña ha anunciado que solo estará 8 años al frente del Gobierno de la Puerta del Sol. Preguntada por si tiene aspiraciones en política nacional, asevera que:

No lo he pensado, pero no creo, porque creo que no hay nada como ser presidente de tu comunidad autónoma. Queda tanto, queda tres veces lo que llevo aquí. No lo sé. Yo tengo un compromiso con los votantes del 4 de mayo, con los ciudadanos, de izquierda a derecha, que se han unido en Madrid en torno a una forma de ver la vida. Que además han generado un sentimiento mágico. Más que mi carrera y mi proyección, quiero ver la proyección de Madrid, hasta dónde es capaz de llegar. Estamos en un momento único y quiero verlo.