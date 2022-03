Alfredo Perdiguero: «No puede ser que desde el gobierno se quiera blanquear a los asesinos de ETA»

Para el subinspector de la Policía Nacional, Alfredo Perdiguero, no puede ser que desde el gobierno social-comunista «se quiera blanquear a los asesinos de ETA».

«Yo creo que todos los gobiernos deberían estar con las víctimas del terrorismo. Las víctimas tienen que tener voz y voto en este país porque son los que han sufrido, son los que han padecido y, desde luego, son a los que hay que dar cancha, amor y cariño en este país». Señaló, en conversación con Periodista Digital, tras la manifestación de la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo) celebrada este domingo en la Plaza de Colón.

«No puede ser que se quiera blanquear a los asesinos» «Desde la Policía, desde el sindicato policial, siempre estaremos con las víctimas. Siempre y cuando nos llamen acudiremos. Y desde luego no consentiremos que ningún gobierno, gobierne quien gobierne, se ponga del lado de los malos. Esto no es democracia y desde luego, esto no es asumible». VER VÍDEO