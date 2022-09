El troleo musical de un taxista madrileño a Gabriel Rufián

Le gusta más el barro que a un cochino.

A Gabriel Rufián no le importa ponerse como protagonista incluso en aquellas situaciones en las que acaba llevándose un buen troleo.

En la noche del 20 de septiembre de 2022, el diputado de ERC se sometía al cuestionado de Thais Villas (‘El Intermedio’), en laSexta, sobre los medios de transporte que suele utilizar cotidianamente.

Rufián reconoció que hace años recurría bastante a coger el metro y los trenes de cercanías, pero que ahora tiraba bastante de los taxis:

De hecho, recurre ahora tanto a ese servicio que asegura que un alto porcentaje ya sabe adónde tienen que llevarle:

Algunos me conocen tanto hasta el punto de que no tengo que decirles dónde voy. Saben dónde vivo. Yo no les reconozco a todos, sobre todo en Atocha, pero tres de cada cinco me ven y me dicen, «¿Qué, para casa?»