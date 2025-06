Abascal tiene muy claro qué hay que hacer para echar al corrupto Sánchez y su cuadrilla de maleantes

Si algo distingue a Santiago Abascal es su capacidad para no dejar indiferente a nadie.

El líder de VOX, no se corta un pelo a la hora de arremeter contra el PSOE .

Acusa al partido de Koldo, Ábalos, Cerdán, Jesica, Armengol, ‘Chiqui‘, Patxi Lopez y compañia de estar sumido en un lodazal de corrupción que, según él, alcanza su máxima expresión con Pedro Sánchez.

Con un tono contundente, el político ha dejado claro que ve al actual Gobierno como una “organización criminal” que se sostiene gracias a mordidas, tramas y apaños mafiosos.

Abascal no solo señala la supuesta podredumbre moral del PSOE, sino que asegura que Sánchez encabeza el “gobierno más corrupto de Europa”, un mensaje que repite con fervor para movilizar a sus seguidores y dejar claro que no hay tregua posible contra esta supuesta mafia.

Para echar a Sánchez de La Moncloa, Abascal tiene un plan claro y no duda en exigirlo a gritos: ¡una moción de censura ya!

El líder de VOX propone una alianza con el PP, a pesar de las tensiones, para formar una alternativa que desaloje al presidente, al que considera un “sádico” aferrado al poder.

Esta decidido a plantearla y como su partido solo tiene 33 diputados y necesita un mínimo de 35 para hacerlo, según la Constitución Española, lanza al aire un reto: ‘Sólo necesito 2 escaños más’.

El objetivo: exigir la dimisión de Sánchez, la inmediata convocatoria de elecciones y la puesta del Gobierno a disposición judicial.

«Esto no se va a producir por las buenas y por eso exigimos que se presente una moción de censura, que demanda el pueblo español para que todos se retrate».

«Parece que quien hoy tiene la posibilidad de hacerlo por el número de diputados no quiere, no se atreve o no le dejan».

Aboga por presionar con movilizaciones en la calle y acorralar a Sánchez incluso a nivel europeo, rompiendo cualquier pacto que lo sostenga.

😂😂😂😂😂😂😂😂

El Koldo intentando empotrar a Isabel Pardo de Vera

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/avg8Cw25LY — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) June 13, 2025

Con un discurso que mezcla indignación y estrategia, Abascal insiste en que solo una acción conjunta y decidida puede limpiar la política española y devolver la dignidad al país, dejando entrever que, sin ello, la corrupción seguirá campando a sus anchas.

El presidente de VOX ha vuelto a situar el foco en Cataluña y en la unidad nacional tras revelar públicamente las primeras medidas que pondría en marcha si llegara a gobernar España.

Sus declaraciones, realizadas con el habitual tono directo y sin concesiones, han puesto en alerta tanto a los partidos independentistas como a quienes abogan por una mayor descentralización del Estado.

Abascal ha dejado claro que no piensa “olvidarse de Cataluña”, convirtiendo el desafío secesionista y la protección del español en escuela en auténticos pilares de su hipotético Ejecutivo.

La situación política actual, marcada por una creciente tensión territorial y por las continuas polémicas sobre el uso de las lenguas cooficiales en la educación, ha servido de caldo de cultivo para que Abascal exponga una agenda contundente.

Desde la defensa sin fisuras del castellano hasta la promesa de endurecer las políticas migratorias o atajar los problemas derivados de la ocupación ilegal de viviendas, el líder de VOX ha trazado una hoja de ruta que, según sus palabras, no dejaría espacio a medias tintas.

Gobierno de Sánchez: corrupción, sexo de pago y mensajes de WhatsApp https://t.co/Lc6eQiSxon — Alfonso Rojo (@AlfonsoRoj48198) June 10, 2025

La nación por encima de todo: fin al “desafío separatista”

En su intervención más reciente, Abascal no ha dudado en señalar que su prioridad absoluta sería “la nación”, reivindicando el respeto a la unidad territorial como eje vertebrador del país. “No tolero que una cuadrilla de separatistas puedan ofender la dignidad de España en el Parlamento permanentemente”, ha sentenciado. Esta declaración sintetiza la visión centralista y unitaria del partido, que considera inadmisible cualquier cesión ante las demandas soberanistas catalanas.

En este sentido, VOX aboga por medidas legales contundentes para frenar lo que consideran una deriva rupturista dentro del propio Congreso. La idea es sencilla: ni un paso atrás ante quienes pongan en cuestión la soberanía nacional. Un mensaje dirigido tanto al independentismo catalán como al Gobierno central, al que acusan de “debilidad” o incluso “connivencia” con los secesionistas.

El castellano como garantía: educación uniforme en toda España

Otro punto neurálgico del discurso de Abascal gira en torno al uso del castellano en las aulas. El presidente de VOX ha sido tajante al afirmar que “la lengua nacional debe ser estudiada en todos los colegios del país”, explicitando su deseo de garantizar el aprendizaje del español no solo en Cataluña, sino también en regiones con lenguas cooficiales como Galicia, Baleares o el País Vasco.

Propuesta estrella: reforma educativa para asegurar la presencia del castellano en todo el territorio nacional.

Objetivo declarado: impedir que los menores sean “privados” del conocimiento pleno de la historia y cultura españolas por razones políticas.

Medida concreta: supervisión estatal sobre los currículos autonómicos.

Abascal considera esta cuestión un elemento fundamental para reforzar la identidad común y evitar lo que denomina “ingeniería social” desde los gobiernos autonómicos.

Fronteras seguras y tolerancia cero con la inmigración ilegal

El discurso securitario tampoco falta en el repertorio del líder de VOX. En sus declaraciones ha reiterado que las fronteras deben ser respetadas y defendidas con todos los medios legales disponibles. No descarta emplear al ejército para frenar la inmigración ilegal, argumentando que “el que entra ilegalmente se va” y que “el ejército se emplea en esas cosas”, reforzando así un mensaje dirigido tanto a su electorado tradicional como a quienes perciben inseguridad ante los flujos migratorios.

Entre sus prioridades:

Refuerzo visible y físico de las fronteras.

Mayor presencia militar y policial.

Expulsión inmediata de inmigrantes ilegales.

Este enfoque conecta con otras propuestas recientes del partido, centradas en limitar la entrada irregular y controlar estrictamente quién puede residir legalmente en España.

Propiedad privada e impuestos: guerra sin cuartel contra los okupas

En materia económica y social, Abascal ha puesto especial énfasis en dos cuestiones: proteger la propiedad privada frente a los okupas y eliminar lo que considera gasto político superfluo. Ha prometido que los okupas serían expulsados “inmediatamente”, recurriendo al registro de propiedades para facilitar intervenciones policiales rápidas: “En cuanto la policía accede a él, saca al que tiene que sacar y lo mete en la cárcel”.

Respecto a los impuestos, se limita a asegurar (con un punto castizo) que todo gasto político innecesario “se iría a tomar por saco”. El objetivo es reducir drásticamente el gasto público vinculado al aparato administrativo o institucional considerado redundante.

La Cataluña post-Procés vista por VOX

El desafío catalán sigue siendo uno de los mayores caballos de batalla para Santiago Abascal. Su receta pasa por una recentralización drástica y por revertir competencias transferidas si estas se utilizan —a juicio del partido— para “desvertebrar” España. No solo se trata del idioma o las leyes autonómicas; también propone revisar traspasos inconstitucionales y armonizar políticas educativas para evitar diferencias entre comunidades.

No es casualidad que buena parte de sus propuestas conecten con las inquietudes expresadas desde plataformas como NEOS o sectores afines al constitucionalismo más estricto. Para Abascal, cualquier cesión adicional ante Cataluña supondría un riesgo existencial para el modelo territorial español.

Entre promesas firmes y polémica asegurada

La estrategia discursiva de Abascal combina apelaciones emotivas a la unidad nacional con mensajes muy directos sobre seguridad ciudadana y control migratorio. En paralelo, busca diferenciarse tanto del Partido Popular como del PSOE presentándose como garante único frente al avance separatista o la supuesta fragmentación institucional.

Su tono rotundo —y ocasionalmente socarrón— queda patente cuando descarta rodeos burocráticos o eufemismos: “No nos temblaría el pulso”. La receta es simple: ley, orden y españolidad sin complejos. Un cóctel explosivo para algunos; una necesidad urgente para otros.

Curiosidades y datos llamativos sobre el caso

Vox ya presentó dos mociones de censura durante la pasada legislatura contra Pedro Sánchez, aunque ninguna prosperó.

durante la pasada legislatura contra Pedro Sánchez, aunque ninguna prosperó. El partido defiende una reducción significativa de impuestos para familias y empresas; eso sí, siempre acompañado por recortes drásticos al llamado gasto político superfluo.

En redes sociales, las propuestas sobre Cataluña suelen generar picos notables de interacción tanto entre simpatizantes como detractores.

El propio Abascal reconoce tener tantas prioridades pendientes que le resulta difícil concretar solo cuatro medidas clave; aun así, nunca olvida mencionar Cataluña.

Las referencias explícitas a “sacar a los okupas” han sido objeto tanto de memes virales como de debates jurídicos encendidos.

A pesar del endurecimiento discursivo sobre inmigración ilegal, algunos analistas apuntan a posibles dificultades legales si se pretendiese emplear sistemáticamente al ejército en tareas policiales dentro del territorio nacional.

Así pues, si alguna vez Santiago Abascal llegara realmente a La Moncloa, parece claro que Cataluña —y el resto del país— vivirían días intensos… y probablemente muy movidos.