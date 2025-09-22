Ábalos y los pornográficos 800.000 euros en gastos: el sobresueldo del exministro socialista que sacudió Ferraz

Ahora se hacen los sorprendidos.

Pero durante años hicieron la vista gorda.

En Ferraz, se encendieron las alarmas cuando los gastos del exministro José Luis Ábalos alcanzaron cifras comparables a un presupuesto municipal.

Se presentaron por parte del político valenciano más de 800.000 euros como gastos de representación para “complementar su salario”, según informaron fuentes tanto internas como judiciales.

Esta cantidad triplicaba las estimaciones iniciales y se aproximaba a 27.000 euros mensuales durante los últimos 30 meses que Ábalos estuvo al mando de la Organización del PSOE.

La mecánica era simple pero efectiva: desde comidas abundantes hasta desplazamientos generosos, todo se convertía en gastos que el partido reembolsaba, aunque no siempre estuvieran directamente relacionados con la actividad política.

Los tickets eran enviados a Ferraz por Koldo García, mano derecha del exministro, y recibían la autorización de Mariano Moreno, gerente del partido y cercano a Adriana Lastra, quien era vicesecretaria general del PSOE en ese tiempo. Este acuerdo surgió tras múltiples quejas de Ábalos: “Estoy cansado de nombrar a altos cargos que ganan más que yo”, solía expresar en privado.

Un sobresueldo con aroma a comisiones

Las investigaciones judiciales sugieren que parte de esos gastos provenían de presuntas comisiones ilegales pagadas por empresarios para conseguir contratos públicos. El mecanismo era tan rudimentario como efectivo: el dinero “en B” se transformaba en fondos que parecían legales gracias a la presentación de facturas infladas o ficticias en la sede socialista. De esta manera, la contabilidad oficial del partido servía para regularizar cantidades opacas, y algunos fondos regresaban al PSOE como donaciones.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha seguido el rastro entre las facturas presentadas y los pagos realizados por constructoras implicadas en el caso Koldo, con paradas frecuentes en restaurantes como La Tragantía de Madrid, donde tanto Ábalos como sus asesores solían reunirse. Las grabaciones obtenidas por la UCO muestran al coordinador territorial Santos Cerdán no solo como conocedor del descontrol en los gastos, sino también como un participante activo en el entramado criminal destinado a cobrar mordidas por contratos públicos.

¿Financiación ilegal o descontrol contable?

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente considera que hay “indicios suficientes” para investigar una posible financiación ilegal del PSOE. La trazabilidad de los fondos permite relacionar los pagos irregulares recibidos por Ábalos y su círculo cercano con la facturación presentada en Ferraz. El círculo se cerraba cuando parte del dinero regresaba al partido bajo la forma de donaciones registradas formalmente, evadiendo así los controles legales establecidos por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

A su vez, el PSOE ha presentado ante el Supremo documentación detallada sobre las retribuciones y aportaciones realizadas por Ábalos entre 2014 y 2024, con el objetivo de aclarar las discrepancias detectadas por Hacienda y la UCO. Durante ese periodo, el exministro recibió cerca de 600.000 euros del partido, mientras sus donaciones oficiales fueron aproximadamente 45.000 euros, aunque todavía hay desajustes con los registros bancarios y fiscales.