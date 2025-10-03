El escándalo del PSOE valenciano: indignación por el comentario hacia una diputada con síndrome de Down

Este jueves, la política valenciana ha sido testigo de uno de los episodios más vergonzosos en su historia reciente. El secretario de Organización del PSOE valenciano, Vicent Mascarell, quien ocupa un papel clave como número dos de la ministra Diana Morant, lanzó un ataque a la diputada del PP Mar Galcerán, afirmando que tiene «la mente sucia». Este comentario, realizado en la plataforma X, ha provocado una intensa controversia, sobre todo porque Galcerán es la primera diputada autonómica con síndrome de Down en España y se ha convertido en un referente de inclusión dentro de nuestras instituciones democráticas.

La polémica se desató tras las críticas de Mascarell hacia la presencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en la procesión cívica del 9 de octubre, jornada oficial de la Comunidad Valenciana. Mascarell había expresado que «difícilmente puede ser cívica una procesión con Mazón presente», aludiendo a las críticas sobre su gestión durante la DANA de 2024. En respuesta, Galcerán comentó: «Tiene la boca muy sucia, yo de usted me la limpiaría», lo que llevó al socialista a replicar con un frío: «Y usted la mente».

La reacción institucional y política

Este mensaje ha sido interpretado como un ataque directo hacia una parlamentaria que encarna el esfuerzo por la inclusión y diversidad en nuestras instituciones. Desde el Partido Popular, no tardaron en reaccionar, denunciando el comportamiento del dirigente socialista como «indigno de un representante democrático», tal y como subrayó el parlamentario popular valenciano José Ramón González de Zárate. La portavoz adjunta del PP, Laura Chulià, fue aún más directa al reprocharle: «No tens vergonya!» (¡No tienes vergüenza!).

Es significativo que el dirigente socialista mantuviera su respuesta durante un tiempo considerable antes de eliminarla, lo cual contradice claramente los discursos sobre igualdad e inclusión que el PSOE promueve como bandera política. Esta actitud ha sido vista por distintos sectores como un reflejo de la verdadera naturaleza de algunos líderes socialistas cuando se enfrentan a críticas.

Las disculpas tardías y la estrategia de desvío

Poco antes de las once de la mañana, Mascarell intentó calmar las aguas con un nuevo mensaje en X donde acusaba al PP de «querer desviar el foco de lo importante, su negligente gestión, tergiversando la respuesta a un tuit». En esa misma comunicación, ofreció disculpas «a aquellas personas que se hayan visto ofendidas y especialmente a @Mar125Mar» por el tono utilizado en su mensaje. Sin embargo, no perdió la oportunidad para continuar criticando al presidente valenciano pidiendo su dimisión.

Más tarde, el socialista se justificó diciendo que «no sabía en absoluto» que Galcerán tiene síndrome de Down. Esta explicación ha sido recibida con escepticismo, dado que Mar Galcerán es una figura reconocida en la política valenciana precisamente por ser pionera y por su trabajo relacionado con temas inclusivos. Desde su llegada a Les Corts, ha estado al frente de los temas vinculados a las personas con «capacidades diferentes».

El contexto político de fondo

Este incidente se produce en medio de la estrategia beligerante que mantiene el PSOE valenciano frente a Carlos Mazón desde el manejo de la DANA. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó Valencia el pasado sábado durante el Congreso del PSOE en la Comunidad y lanzó nuevas críticas hacia Mazón instando a los votantes valencianos a «poner las cosas en su sitio», es decir, «a Carlos Mazón a su casa y a Diana Morant al frente de la Generalitat».

La tensión política ha ido en aumento especialmente después de que el PP decidiera no apoyar el decreto ómnibus que incluía 1.000 millones de euros para la Comunidad Valenciana; un hecho que Sánchez ha usado para arremeter contra los conservadores. Sin embargo, lo ocurrido con Mascarell ha desviado completamente las críticas políticas hacia un ámbito mucho más personal y delicado.

Las consecuencias del esperpento

Numerosos usuarios en redes sociales han acusado al secretario de Organización socialista valenciano de «incitar a la violencia» e involucrarse en una estrategia destinada a boicotear los actos programados para el próximo gran día autonómico. Desde el Hemiciclo regional, también se pronunció el propio Carlos Mazón, quien condenó públicamente los comentarios realizados, recordando que Galcerán es «la única diputada» en toda España con esta condición.

La controversia pone en evidencia las contradicciones internas dentro del discurso socialista sobre inclusión y diversidad, especialmente cuando se enfrenta a situaciones críticas propias del día a día político. Mar Galcerán representa un avance histórico para visibilizar a las personas con discapacidad dentro del ámbito político español. Por ello, este ataque ha sido interpretado como un retroceso respecto a los valores que supuestamente defiende la izquierda.

Este episodio se suma además a una crisis reputacional que atraviesa el PSOE valenciano mientras intenta desgastar al gobierno autonómico; una táctica que parece haber cruzado todas las líneas rojas del respeto tanto institucional como personal. La figura emblemática de Mar Galcerán, como primera diputada con síndrome de Down en España, le otorga un estatus intocable como símbolo del progreso social. Esto hace aún más grave el error cometido por Mascarell y complica cualquier intento posterior de justificarlo.