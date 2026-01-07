Las mujeres dan la espalda al PSOE por sus escándalos de acoso sexual y vínculos con la prostitución

Las urnas no son indulgentes, especialmente cuando los escándalos tocan temas tan sensibles como el acoso sexual o la explotación sexual de mujeres por mucho que un partido diga tener el «feminismo» por bandera.

En la primera encuesta de Sigma Dos para El Mundo, realizada entre el 22 y el 29 de diciembre de 2025, el PSOE de Pedro Sánchez enfrenta una fuga alarmante de votantes entre las mujeres: del 30,3% en diciembre, ha caído al 29% en enero, lo que representa una disminución de 1,3 puntos solo entre ellas.

Este descenso es más pronunciado que en el total de la población, donde el retroceso general es de 0,8 puntos (pasando del 27,3% al 26,5%), y mucho más marcado que entre los hombres, que apenas descienden del 24,6% al 24%. De celebrarse elecciones ahora con la misma participación que en 2023 y un equilibrio de sexos similar, habría 162.190 mujeres que dejarían de votar al PSOE. Esta cifra refleja claramente el impacto directo de las numerosas denuncias por acoso sexual contra personalidades como Ábalos, Salazar y otros 6 responsables políticos socialistas en diferentes partes de España.

Este sondeo de intención de voto segmentado por sexos pone a prueba la estrategia política de Sánchez, quien observa cómo su imagen se desploma especialmente entre las mujeres. Además, de poco le vale a los socialistas su instrumentación habitual de la mujer a través de la la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ya que cierra 2025 como la peor valorada del Gobierno con un escueto 2,9 sobre 10, arrastrada por los fallos en las pulseras antimaltrato y por el ruido generado por los casos de machismo interno. No se trata de un tropiezo aislado: encuestas previas como las realizadas por 40dB y el CIS ya advertían sobre un posible castigo electoral más severo entre las mujeres, con caídas en intención de voto que alcanzan hasta los 6,8 puntos tras el estallido del caso Cerdán. En 2023, el apoyo femenino fue crucial para el PSOE, alcanzando un 30,8% según el CIS, mientras que el PP se quedaba en un 23,2%. Esa ventaja hoy se disipa y el PP lidera en algunos segmentos con hasta diez puntos de diferencia.

El flujo de votos: ¿hacia dónde se dirigen las desencantadas?

La deserción femenina no favorece únicamente a la derecha. Según los datos de Sigma Dos, Vox experimenta un aumento de 1,2 puntos entre mujeres, pasando del 14,4% al 15,6%, logrando captar una parte considerable del electorado que huye del PSOE. Pero lo más sorprendente proviene desde la izquierda: Sumar incrementa su porcentaje en 0,3 puntos (alcanzando un 7,6%) y Podemos lo hace en 0,7 (hasta llegar al 4%), atrayendo a votantes feministas desilusionadas con el sanchismo. Este reparto fragmentado agrava aún más la crisis socialista que pierde fuerza en su base tradicional.

Otros sondeos corroboran esta tendencia. Según una investigación realizada por Hamalgama Métrica para Vozpópuli, hay una pérdida estimada de 463.000 mujeres desde enero de 2025; casi medio millón que hace que el voto femenino pase del 54,2% al 52,4% dentro del total socialista. El CIS revela que una cuarta parte de las mujeres que votaron al PSOE en 2023 ahora lo abandonarían; además se observan retrocesos del 25% entre aquellas menores de 35 años.

La encuesta realizada por 40dB muestra descensos en todos los grupos etarios femeninos: desde el 30,8% hasta alcanzar un preocupante 24,9% entre centennials y hasta caídas de hasta 3,9 puntos entre las boomers. La desmovilización es clave aquí: un alarmante 45,6% de las mujeres afirma que los escándalos han minado sus ganas de votar frente a un menos significativo pero también preocupante 41,4% masculino.

Para ilustrar mejor este impacto aquí están los cambios clave en el voto femenino según sondeos recientes:

Sondeo Caída PSOE mujeres Ganancia Vox mujeres Otros beneficiados Sigma Dos (dic-ene 2025) -1,3 puntos (30,3% a 29%) +1,2 puntos (14,4% a 15,6%) Sumar +0,3; Podemos +0,7 CIS (julio 2025) -6,8 puntos (26,2% a 19,4%) +4 puntos (7,8% a 11,8%) Sumar +2; Podemos +1,2 40dB (mayo-julio 2025) -3,9 puntos (25% a 21,1%) Subida general PP +2,9 puntos Hamalgama (ene-sep 2025) -463.000 votos absolutos No especificado Hombres suben % relativo

El PSOE cimentó su predominio femenino sobre leyes emblemáticas como la del solo sí es sí o la paridad; sin embargo los casos relacionados con Koldo, Ábalos, Tito Berni y los puticlubs del suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez, han hecho añicos esa narrativa. El caso Cerdán ha destapado pagos por favores sexuales tras ser revelados audios procedentes de la UCO durante una sesión parlamentaria; esto ha sido seguido por denuncias contra Francisco Salazar quien fue descartado como secretario organizativo. A pesar del intento fallido por parte de Sánchez para reaccionar mediante reuniones con mujeres del partido y promesas para expulsar a «puteros», todo resultó contraproducente tras lo sucedido con Salazar, avivando así la percepción pública sobre improvisación.