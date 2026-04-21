Avanza el plan de Pedro Sánchez para modificar el censo electoral: más de 2,5 millones de extranjeros solicitan la nacionalidad con derecho a voto

Pedro Sánchez está llevando a cabo un cambio significativo en el censo electoral español. Más de 2,5 millones de extranjeros han solicitado la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como «ley de nietos». Las cifras son sorprendentes: hasta febrero se registraron 2.560.193 solicitudes, de las cuales 538.329 ya han sido resueltas y cuentan con un impresionante 98% de aprobaciones. Esto podría incrementar notablemente el número de votantes en elecciones cruciales.

El proceso sigue avanzando. De las solicitudes aprobadas, 292.944 personas ya están inscritas en el Registro Civil. Estas personas obtienen inmediatamente el derecho al voto, sin necesidad de esperar más tiempo. Fuentes del Parlamento consideran que esta estrategia del Gobierno es una respuesta ante la fragilidad interna del PSOE. El plazo para solicitar la nacionalidad finaliza en octubre de 2025, pero el colapso ha afectado a los consulados: se contabilizan 1,17 millones de solicitudes presenciales y 1,39 millones digitales.

La nacionalidad rápida y su repercusión en las urnas

La Ley de Memoria Democrática facilita el acceso a la nacionalidad para los descendientes de exiliados durante la Guerra Civil y el régimen del franquismo, así como para los hijos de mujeres que perdieron su nacionalidad al casarse. A diferencia del proceso habitual, que puede prolongarse años antes de permitir votar, aquí el pasaporte se entrega rápidamente junto con el derecho al sufragio. En 2023, solo un 8% del voto exterior tuvo impacto, pero fue determinante en varios escaños. Imaginen ahora un potencial electoral que asciende a 2,5 millones: sería un verdadero terremoto en las elecciones.

El Gobierno no se detiene ahí. También ha dado instrucciones a las cárceles para facilitar la regularización de presos extranjeros. Más del 30% de los internos son foráneos, aproximadamente unos 15.000, siendo mayoría marroquíes y argelinos. Una instrucción interna fechada el 14 de abril de 2026, firmada por Miguel Ángel Vicente Cuenca, exige a las prisiones identificar posibles candidatos y coordinarse con Extranjería. La justificación oficial es prevenir irregularidades tras la condena para fomentar su «reinserción». Sin embargo, algunos críticos lo ven como un regalo a quienes cometen delitos.

Cifras clave sobre nacionalizaciones:

| Concepto | Número |

|———-|——–|

| Solicitudes totales | 2.560.193 |

| Resueltas | 538.329 |

| Aprobadas | 531.297 (98%) |

| Inscritas para votar | 292.944 |

Esta estrategia dual –la concesión masiva de nacionalidades y las regularizaciones en prisiones– está transformando el panorama electoral español. Los «nietos» ya están votando en elecciones generales; los recién regularizados podrán participar solo en municipales si hay reciprocidad (como sucede con países como Noruega o Islandia). Pero lo que realmente preocupa es el futuro: ¿quién garantiza que esta ciudadanía no se otorgue con prisa?.

Presos extranjeros: ¿reinserción o táctica política?

La orden emitida desde prisión responde a presiones ejercidas por Más Madrid y la Generalitat catalana. En Cataluña han solicitado listados de presos preventivos sin antecedentes para incluirlos en el Real Decreto 316/2026. Fuentes jurídicas advierten que quienes sean regularizados evitan la expulsión automática. «Las detenciones no frenan las solicitudes», afirman algunos expertos. En el avance del plan Sánchez para modificar el censo electoral, se detalla cómo este impulso consular está saturando los sistemas.

Las posibles consecuencias inquietan a la oposición política. Si esta tendencia continúa, podríamos ver un censo inflado en 2027. El voto exterior, antes considerado marginal, ahora tiene peso real en los resultados electorales. El PSOE estima unas 300.000 regularizaciones anuales hasta esa fecha, pero las nacionalidades podrían ir aún más lejos. ¿Es esto un ejemplo irónico? Las prisiones funcionando como oficinas migratorias: delinquir podría salir barato si uno es irregular!.

Para cerrar este análisis, resulta curioso notar que la tasa de denegación es mínima (7.032 casos). En consulados como el de Miami hay largas filas virtuales esperando por los «nietos». Y entre rejas, hay actualmente 1.307 extranjeros en situación preventiva solo en Cataluña aguardando su turno para regularizarse. España está marcando un camino pionero al «democratizar» el voto… desde una perspectiva insólita que llega incluso desde el otro lado del Atlántico.