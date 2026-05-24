Ferraz 70, Pekín y Caracas: la carta que sitúa a Zapatero en el centro del petróleo venezolano

La situación parece sacada de una novela política, pero es parte de un sumario judicial. Una empresa asociada al Partido Comunista Chino ha enviado una carta de intenciones para adquirir petróleo venezolano. Y, curiosamente, está dirigida a la sede del PSOE en Ferraz 70, con atención para José Luis Rodríguez Zapatero.

Este documento, que fue intervenido por la UDEF y analizado por el juez José Luis Calama, se suma a informes policiales y conversaciones interceptadas que revelan un entramado en el que el expresidente habría actuado como intermediario esencial entre China y Venezuela en operaciones de crudo que escapan a lo que se entiende como actividad mercantil habitual.

Una carta de Pekín que llega a Ferraz

En el núcleo del asunto se encuentra una carta de intenciones enviada por China International Cultural Technology Resources Group Co. Ltd., una empresa que, según las conversaciones grabadas por la Policía, “depende del Partido Comunista Chino”.

Los investigadores han destacado varios aspectos clave de este documento:

Se presenta como una declaración de que “ los chinos están listos ” para adquirir crudo.

” para adquirir crudo. Expresa interés en comprar: Petróleo crudo de diversas calidades Gas natural licuado Coque de petróleo y otros productos energéticos

El destinatario es la “Oficina del Presidente Zapatero” .

. La dirección postal corresponde a Ferraz 70, sede nacional del PSOE en Madrid.

De acuerdo con el informe policial, esta carta refuerza la hipótesis de que la oficina de Zapatero funcionaba como un acceso privilegiado al crudo de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. En otras palabras, quienes deseaban obtener petróleo venezolano debían pasar por esa estructura, con el expresidente o su círculo cercano actuando como filtro.

El contenido y la relevancia de esta carta han sido abordados por varios medios, incluido aquel diario que reveló que la misiva del Partido Comunista chino para comprar petróleo venezolano fue enviada a Zapatero en la sede del PSOE.

“Zapatero no puede estar en todo”: la red y los testaferros

La UDEF ha logrado reconstruir gran parte del entramado gracias a dispositivos y documentos incautados a colaboradores del ex presidente, sobre todo a su presunto testaferro Julito Martínez Martínez. En una de las conversaciones clave interceptadas, los implicados reconocen sin tapujos la naturaleza del comprador chino y el peso político detrás de esta operación.

Algunos puntos destacados por los investigadores son:

Zapatero actuó como intermediario en negocios de “máximo nivel” entre China y Venezuela .

entre y . Estas gestiones se consideran ajenas a cualquier “actividad mercantil normal”.

La red no se limitaba solo a negocios privados: tuvo impacto en “asuntos de Estado”, tal como se recoge en el sumario.

Los agentes sostienen que Zapatero estaba “obsesionado” con no aparecer directamente involucrado. Para ello, según los informes:

Delegaba comunicaciones sensibles en terceros.

Usaba intermediarios para reuniones y contactos.

Evitaba dejar rastro en correos y mensajes relacionados con el núcleo de la trama.

El objetivo, según sostiene la Policía, era mantener una distancia formal respecto a las operaciones gestionadas desde su entorno, aunque los propios implicados lo situaban como figura central.

Cuando la política exterior se entrelaza con los negocios

El caso se entiende mejor dentro del triángulo formado por Madrid–Caracas–Pekín. Por un lado está la necesidad urgente de divisas por parte de Venezuela, con PDVSA buscando colocar su crudo en un contexto marcado por sanciones e aislamiento financiero. Por otro lado está el ansia energética y la estrategia global de China, empeñada en asegurarse suministros a largo plazo.

En medio de todo esto, según avanza la investigación:

La “Oficina del Presidente Zapatero” operaba como ventanilla para cartas de intención provenientes de potenciales compradores internacionales.

La asignación final de cargamentos por parte de PDVSA dependía del liderazgo chavista, donde figuras como Delcy Rodríguez controlaban el lado venezolano.

controlaban el lado venezolano. Las comunicaciones intervenidas indican que sin pasar por el canal establecido por Zapatero, “el acceso al crudo era imposible”.

El mismo diseño del mecanismo —cartas formales dirigidas a la oficina de un ex presidente europeo centralizando intereses tanto de grandes compañías como del régimen sancionado— refuerza la idea de que estas eran operaciones bajo un paraguas político más que meramente comercial.

Economía política de una carta

Más allá del aspecto penal, este episodio plantea preguntas incómodas sobre cómo se difuminan las fronteras entre diplomacia informal y negocio privado cuando un ex jefe del Gobierno navega mercados tan estratégicos como el petrolero.

Algunas implicaciones están siendo debatidas en círculos económicos y políticos:

Reputación institucional : que la dirección oficial de un partido gubernamental figure en una carta relacionada con compras de crudo entre una empresa vinculada al PC chino y el régimen venezolano afecta negativamente la percepción sobre la separación entre estructura partidista y negocios privados.

: que la dirección oficial de un partido gubernamental figure en una carta relacionada con compras de crudo entre una empresa vinculada al PC chino y el régimen venezolano afecta negativamente la percepción sobre la separación entre estructura partidista y negocios privados. Riesgo regulatorio : ante un contexto lleno de sanciones y controles sobre PDVSA, cualquier intermediación capaz de alterar el circuito habitual del comercio energético es sometida a un escrutinio exhaustivo por parte de supervisores financieros internacionales.

: ante un contexto lleno de sanciones y controles sobre PDVSA, cualquier intermediación capaz de alterar el circuito habitual del comercio energético es sometida a un escrutinio exhaustivo por parte de supervisores financieros internacionales. Efecto dominó: este caso aviva el debate sobre lo que se conoce como “puerta giratoria” y los límites a las actividades internacionales permitidas para ex mandatarios, especialmente cuando interactúan con regímenes autoritarios o empresas estatales.

Mientras los tribunales avanzan con declaraciones y peritajes pendientes, la carta procedente de Pekín que terminó en Ferraz 70 ha pasado a ser símbolo palpable de una red donde confluyen petróleo, política e influencia personal en un terreno cada vez más resbaladizo.