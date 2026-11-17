El programa electoral del PSOE para las elecciones del 29 de noviembre de 2026 revela una llamativa desproporción: aborda de forma concreta el chemsex y la abolición de la prostitución, pero apenas se extiende en sus propuestas sobre política migratoria. Así lo ha señalado EsDiario, anotando que la palabra «inmigración» ni siquiera figura en el documento socialista.

Este detalle es significativo. En el ámbito político, lo que se escribe tiene su peso; lo que se omite puede tener aún más relevancia. El texto que presenta Pedro Sánchez menciona una política migratoria «regular, humana y eficaz», aunque sus propuesta se limita a un apartado breve de tan solo medio folio, con cuatro compromisos que tienen formulaciones amplias pero poco concretas.

Un bloque migratorio breve y poco concreto

El programa se refiere a un Plan de Integración y Ciudadanía para 2026-2030, con una inversión inicial de 500 millones de euros. También propone la ampliación de las vías legales y seguras para la protección internacional, fortalecer el sistema de acogida y asilo, así como fomentar la participación social, cívica y política de las personas inmigrantes.

Sin embargo, el problema político radica en lo que no se menciona. El documento no presenta acciones específicas para controlar los flujos migratorios, combatir las redes de trata de personas, mejorar el manejo de las fronteras ni acelerar los procedimientos de expulsión cuando sea necesario. También carece de un calendario preciso o indicadores que permitan verificar el cumplimiento de sus compromisos.

La inmigración es un tema clave en el debate público, impulsada por la presión sobre los servicios de acogida, la llegada irregular por ciertas rutas y las preocupaciones en torno a la seguridad. No obstante, el programa evita presentar una estrategia integral. Si bien se observa un tono humanitario, la gestión operativa brilla por su ausencia.

El chemsex, con espacio propio

La mención al chemsex, por otro lado, tiene un lugar destacado dentro del compromiso 416, en el capítulo dedicado a los derechos LGTBI. El PSOE sugiere incorporar medidas de prevención, reducción de daños y atención específica a esta práctica en la Estrategia Nacional sobre Adicciones y en las políticas de salud mental.

Esta inclusión responde a un fenómeno que fusiona el consumo de drogas con prácticas sexuales prolongadas, implicando riesgos tanto para la salud como para el bienestar psicológico que requieren atención especializada. La prevención, el tratamiento de adicciones y la asistencia médica forman parte de un enfoque de salud pública que ha ido cobrando fuerza en las administraciones.

La cuestión no es si este tema merece atención; indudablemente lo hace. La disyuntiva radica en el contraste: mientras que el término se define en un compromiso específico, la inmigración —un fenómeno mucho más amplio y con impacto directo en la planificación estatal— queda relegada a expresiones generales. El programa parece haber encontrado más claridad para abordar ciertos debates culturales que para uno de los principales retos de gestión.

La promesa de abolir la prostitución

El documento también retoma una de las banderas históricas del socialismo en España: la abolición de la prostitución. En el compromiso 342 se plantea la aprobación de una Ley Orgánica contra la Trata de Seres Humanos y una Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional.

Se promete prohibir el proxenetismo en todas sus formas y reconocer a las personas en situación de prostitución como víctimas con plenos derechos. El compromiso adicional propone un Programa Estatal de Liberación, Protección y Reparación para las mujeres que son víctimas de servidumbre por deudas en el contexto del sistema prostitucional.

Esta propuesta combina dos enfoques que a menudo se entrelazan en el debate público: la lucha contra la trata y la regulación —o prohibición— de la prostitución ejercida por adultos. El primer objetivo cuenta con un amplio consenso, mientras que el segundo suscita controversia jurídica, social y política, particularmente por las dificultades para diferenciar entre explotación, coacción y ejercicio voluntario.¡

El problema de la credibilidad

La promesa de abolir la prostitución llega en un momento delicado para el PSOE. Los escándalos que han salpicado a antiguos líderes y cargos del partido, como José Luis Ábalos o el conocido Tito Berni, han puesto de relieve la relación entre poder, prostitución y privilegios en el centro del debate político.

No se trata de culpar a todos por las acciones de algunos, pero sí es importante tener en cuenta el costo de la coherencia que cualquier partido debe cargar cuando sus dirigentes se ven implicados en controversias de este tipo. Una formación puede promulgar leyes severas, pero al mismo tiempo, debe hacer frente a preguntas sobre la conducta de quienes han ocupado cargos relevantes bajo su liderazgo.

Aquí es donde aparece la ironía más evidente del documento: el PSOE se propone reconocer a las mujeres explotadas como víctimas con plenos derechos, al mismo tiempo que se enfrenta a una conversación pendiente sobre la responsabilidad política, los controles internos y la cultura de poder que ha permitido ciertos episodios. La legislación puede ser plasmada en el Boletín Oficial, pero la credibilidad requiere de un proceso mucho más largo.

Así, el programa presenta una visión política singular: inmigración expuesta en pocas líneas y con escaso detalle; chemsex mencionado explícitamente; y la prostitución otra vez convertida en promesa legislativa. En teoría, todo cabe. Fuera de ese papel, los ciudadanos continuarán preguntando por prioridades, plazos y resultados; tres palabras menos llamativas que chemsex, pero mucho más difíciles de ignorar.