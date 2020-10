Suma y sigue: pillan a la socialista Francina Armengol en un bar de copas a las 2 de la mañana

La presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, ha sido ‘cazada’.

La socialista se encontraba en un bar de copas en el casco antiguo de Palma -el Hat Bar- a las 2.10 horas de la madrugada el pasado 7 de octubre de 2020, momento en el que estaban en vigencia las restricciones por el coronavirus aprobada por la misma presidenta.

El local, fue sancionado y tal como explicó el dueño del establecimiento a la Policía Local, «no cerró antes» porque se encontraba una autoridad.

La denuncia de las autoridades afirma que el dueño del bar «quiere manifestar su desacuerdo con la denuncia manifestando que no cerró antes porque dentro del local había una autoridad (la presidenta del Gobierno Balear)».

Los vecinos de la zona habían llamado a las autoridades para denunciar el ruido, problema muy frecuente desde hacía tiempo.

El Hat Bar es un bar que ya ha sufrido sanciones durante los últimos años por incumplimientos de horarios en el casco antiguo de Palma, según han informado desde la Policía Local.

Según expone el documento, cuando los agentes llegaron al bar, en el interior había 9 personas. Pero ninguna de ellas era la presidenta socialista. Ella, en ese instante y según indica el el periódico mallorquín Última Hora, estaba fuera, en la calle, junto a otros miembros de su gabinete.

Fue la propia presidenta la que indicó esta misma semana, durante el anuncio de las nuevas restricciones en las islas de Mallorca e Ibiza, que el Ejecutivo regional era consciente de que “los contactos sociales están en el origen de muchos contagios y estos es lo que tenemos que seguir evitando”.

Actualmente, la normativa para frenar las restricciones de la pandemia aprobada por el Gobierno de Francina Armengol establece la obligación de cerrar todos los bares de ocio nocturno. Solo se permite la apertura de establecimientos y restaurantes que den comida hasta la 1 de la madrugada.

Por su parte, el líder de la oposición, el presidente del PP autonómico, Biel Company, ya ha pedido la dimisión de Armengol “por salud democrática que ella tanto predica, debe aplicarse el cuento. Ha intentado darnos a todos lecciones de ejemplaridad en estos años, hoy debe aplicárselos ella misma”, ha señalado.

Lo de Armengol se suma a otra semana fantástica de representantes socialistas.

Este 21 de octubre, José Luis Ábalos y Adriana Lastra protagonizaban una imagen que ha dado que hablar: ambos fumaban en los exteriores del Congreso sin mascarilla ni distancia social.

A pesar del escándalo, el ministro de Fomento estaba lejos de mostrarse arrepentido y acusaba a VOX de estar detrás de la difusión de esa fotografía.

Yo a la gente que le pueda impactar la imagen no me importa pedir disculpas. Pero si alguien va de buena fe observará que uno intenta buscar un rincón para fumar y a partir de ahí se produce un corrillo que son compañeros de ustedes a los que se les advirtió que estaban demasiado cerca. Yo no puedo actuar de otro modo porque la alternativa es o no fumar o dejar de salir al patio.

Si uno va de buena fe puede observar a mi director de comunicación pidiéndoles que se retiren. Esa foto la ha hecho personal de VOX que como digo se nutren de estas cuestiones y sabemos quién lo ha hecho