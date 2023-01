Vapulean a Juan Lobato (PSOE) por su ruin acusación a Ayuso: “Fue provocando en la Complutense”

Juan Lobato se puso del lado de los violentos.

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid no solo evitó condenar los insultos que sufrió la presidenta autonómica en su nombramiento como ‘alumna ilustre’ en la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, sino que hasta los defendió.

El socialista acusó a la víctima por los ataques. Sí, para Lobato, la culpa de las nefastas imágenes ocurridas en la Complutense son culpa de Ayuso por “ir a provocar, de encender a la gente”.

“La Universidad debe ser un órgano independiente y funcionar con la autonomía que define la normativa que les afecta y depender de la Comunidad solo para la financiación. Cualquier injerencia de este tipo supone una falta a esa autonomía”, recalcó durante un desayuno informativo en el Club Siglo XXI.

El ruin argumento de Lobato recordó a quienes justifican una agresión sexual echándole la culpa a la víctima. Así lo denunció Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, quien publicó en sus redes sociales: “‘La culpa era de ella por llevar minifalda e ir provocando’” versión Juan Lobato. Es muy lamentable que por ideas diferentes se justifique la violencia política contra la Presidenta Ayuso”.

A lo que agregó: “‘Estoy en las antípodas ideológicas de la Sra. Ayuso, pero nunca respaldaré la violencia política contra nadie y menos un adversario’ Era sencillo. Pero Lobato prefirió ser PODEMOS».

“Estoy en las antípodas ideológicas de la Sra. Ayuso, pero nunca respaldaré la violencia política contra nadie y menos un adversario” Era sencillo. Pero Lobato prefirió ser PODEMOS https://t.co/JykCj1jN5b — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) January 24, 2023

Un ‘zasca’ que fue repetido por otros usuarios de las redes sociales, quienes denuncian el despreciable argumento utilizado por Lobato.

Dice el socialista Lobato que la culpa de lo de hoy en la Complutense “es de Ayuso porque ha ido provocando”. Le ha faltado añadir que llevaba una falda muy corta. — María Jamardo (@MariaJamardoC) January 24, 2023

"La culpa es suya por ir provocando." Lobato, candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, diciendo que la culpa de recibir ataques e insultos es de Ayuso, por ir provocando. ¿Esto no es fomentar la cultura machirula? pic.twitter.com/rMyALdTuNv — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) January 24, 2023

En los tiempos de la ETA cuando mataban a alguien había gentuza q decía “algo habrán hecho” Ahora cuando una banda acosa a una mujer por ser Presidenta y del PP y la llama asesina, otros con la misma miseria moral dicen q provocan El Lobato, repugnante👎pic.twitter.com/tqILPD82kV — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) January 24, 2023

Ayuso contra la censura

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido con altura a las provocaciones de la izquierda que intentó sabotear el evento en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense.

La también presidenta del Partido Popular fue reconocida como alumna ilustre de la institución académica, algo que no sentó bien en los mal llamados ‘progresistas’ que consideran que ellos son los dueños de las calles y las universidades.

El esperpéntico espectáculo de los radicales incluyó insultar a Ayuso sin ningún tipo de reparos con epítetos como «asesina» o «clasista»; la aparición en TVE de un profesor ‘independiente’ que fue líder de Podemos en Castilla-La Mancha e incluso, que una de las alumnas premiadas usara su derecho de palabra para cargar contra la presidenta de la Comunidad.

«Desafiando el oleaje, una vez más, por coherencia todavía me sentí más concernida en este evento (…) hubiera sido más incoherente si no defiendo, como cuando era estudiante, una universidad pública de todos. Pocos lugares han de ser tan plurales, tolerantes, y un ejemplo de convivencia como la universidad».

También desveló que la presión para que no acudiera fue tal que incluso recibió amenazas, lo que obligó a desplegar un operativo policial.

«Querían impedir que recibiera este reconocimiento y que no pudiera participar libremente en este evento. He llegado incluso a leer amenazas. Tenemos un helicóptero sobrevolando la universidad. Pero nuevamente he defendido ser una más».

A pesar de todo, Ayuso no se achicó y siguió adelante con su discurso, en el que además de recordar sus buenos tiempos de estudiante en la Complutense, a la que llama «su casa», reivindicó su papel como representante de alumnos y desvela que no se afilió a ningún partido político en ese entonces «porque no quería que inundaran la universidad con intereses ajenos».

Ante las voces que reclaman el hecho de que le sea entregado este reconocimiento destacó que nunca ha pedido que le sea concedido ningún título ni ningún reconocimiento.

«Nunca pretendí que me regalaran ningún título. Como tampoco tuve nunca ningún familiar que me enchufara en ningún sitio. Como todos, como uno más, conseguí sacar adelante todo lo que me propuse trabajando mucho y apartándome de mi camino como periodista porque quería ser independiente y no mezclar los dos mundos».

Por último, lamentó que la polarización impulsada por la izquierda haya perjudicado un evento importante para los alumnos, «como Elisa» -la alumno que cargó contra ella minutos antes-, que se lo merecen todo, se vean en medio de situaciones de tanta tirantez y afirmó que «la libertad se protege defendiéndola».