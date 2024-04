Isabel Díaz Ayuso zarandea en directo al periodista trolero de ‘El Plural’: «¡Usted va a tener que disculparse!»

Se marchó calentito de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

José María Garrido, de ‘El Plural‘, quiso tener su momento de gloria con una pregunta cargada de embustes dirigida a la presidenta Isabel Díaz Ayuso:

Buenas tardes, presidenta. José María Garrido, para elplural.com. Su pareja ha reconocido que las obras del piso en el que usted vive son ilegales. ¿Usted sabría que las obras que estaban haciendo en su piso eran ilegales? Siendo así, ¿se ha planteado pedir disculpas a la ciudadanía por estas obras ilegales? Y, principalmente, si podría aclarar, por un tema de transparencia, si el piso en el que vive, propiedad de su pareja, lo tiene unido con el ático de lujo que tienen alquilado en ese mismo inmueble.

Sin llegar a terminar la cuestión, la dirigente de la Puerta del Sol soltó un audible:

¿Ático de lujo? ¡Hay que morirse de la risa con ustedes!

Aun así el reportero siguió:

¿Y cómo explica esa unión si el Ayuntamiento prohibió que se uniesen ambos inmuebles?

La respuesta de la líder del PP madrileño, implacable:

Bueno, todo lo que indica es absolutamente falso. No obstante, se refiere a la vienda de un particular al que ustedes señalan constantemente todos los días, sin ni siquiera respetar presunción de inocencia. Es, insisto, la vivienda de un particular. Todo lo que dice es absolutamente falso y ya lo verá. Pero también le quiero aclarar que yo no tengo vivienda alguna, por más que lo intenten, por más que intenten no sé qué tipo de trato informativo darme. Ustedes quieren políticos normales, ¿no? Pues aquí tiene una política normal, que no le cuesta un euro al ciudadano. Yo no vivo en ninguna vivienda oficial ni pública, pagada por todos ustedes, ni mi pareja tampoco. Pienso que, además, están utilizando de una manera torticera toda la información que, insisto, es falsa. Son ustedes, por tanto, los que probablemente van a tener que disculparse.

Insistió en que ella no le cuesta nada al contribuyente madrileño:

Quiero dejar claro que yo me pago mis aviones, que yo me pago mis vacaciones, que yo me pago mis comidas particulares, que yo me pago mis gastos, que tengo el sueldo congelado. Es más, el único político que tiene su sueldo congelado, yo creo, en este país. Un sueldo que, por cierto, lleva congelado, a su vez, desde sucesivos gobiernos desde el año 2008, que no ha enchufado un familiar, que no he puesto a nadie en la Administración y no se ha beneficiado de mi posición aquí para acceder absolutamente a nada. Tengo el Gobierno más reducido y probablemente el más austero de España frente a un Gobierno que tiene a un presidente que tiene varios Falcon, el de repuesto, por si cuando va de vacaciones las cosas le salen mal, que le pagamos la vivienda, le pagamos palacios, palacios de vacaciones, le pagamos la limpieza, la comida, los gastos, las obras de mejora en todas sus instalaciones, le pagamos la vivienda a 14 ministros, le pagamos, por tanto, las obras de mantenimiento, las reformas.

Y cuestionó que el acoso que hay contra ella, fiscalizando toda su actuación, no tenga continuidad cuando se trata del Gobierno Sánchez y sus 22 ministros: