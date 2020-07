¿Abandonará Juan Carlos I el complejo de La Zarzuela?

Decía el gran José María García que el rumor es la antesala de la noticia.

Y quien se hace eco de las habladurías sobre una posible salida del rey emérito Juan Carlos I del complejo de La Zarzuela no es una periodista dada a vaticinar a tontas y a locas.

Carmen Enríquez, en La Razón, una de las más acreditadas especialistas en Casa Real, escribe este 12 de julio de 2020 un artículo fetén sobre la situación del monarca emérito en estos momentos en los que está siendo noticia por las comisiones del AVE a La Meca y sus generosos regalos económicos a Corinna Larsen.

La periodista asegura que no son solo los problemas de salud los que tienen preocupado a Don Juan Carlos I, sino todo el escándalo en torno a esas comisiones y al regalazo que supuestamente habría dado a Corinna Larsen:

Lo que Enríquez no nombra en su pieza es que al Rey emérito también le está haciendo mella el ruido político de quienes en España pretenden acabar con la monarquía. En la ofensiva contra Don Juan Carlos están -por supuesto- Podemos, los antisistema y los independentistas que quieren acabar con España, pero también el PSOE de Pedro Sánchez, tan inepto frente al coronavirus y la crisis económica, como marrullero a la hora de aferrarse a su cama de Moncloa.

Estos días se escuchan despropósitos alrededor de esta institución y se olvida que varias monarquías se encuentran entre los países más avanzados y democráticos del mundo. Los antimonárquicos quieren aprovechar la oscura y confusa ofensiva contra don Juan Carlos para acabar con la institución e iniciar un proceso constituyente. Los españoles hemos sido proclives a demoler nuestros mitos a lo largo de la Historia. A esto se añade esa tendencia a la hora de politizarla para ponerla al servicio de intereses partidistas.

AMIGOS QUE HAN DADO LA CARA POR EL MONARCA EMÉRITO

Recuerda la periodista de La Razón que muchos amigos han salido a dar la cara por él y a transmitir lo que el monarca emérito siente en privado, el hecho de no poder defenderse de un juicio paralelo y que ya viene con la sentencia antes de que la verdadera Justicia separa el grano de la paja, la verdad de la mentira:

Al parecer, según ha trascendido en los últimos días gracias al puñado de amigos que le siguen apoyando, don Juan Carlos se queja de que no puede hacer nada para defenderse en estos momentos y separar la verdad de lo que es mentira. Un Rey, digan lo que digan los que piden una comparecencia pública ante cámaras y periodistas, no puede tomar una decisión como esa así como así. Algo que le desespera al conocer el escarnio y condena que se hace de él antes de que los tribunales de justicia se pronuncien sobre su culpabilidad o inocencia. No tiene más remedio que aguantar y esperar a que las cosas se calmen. Un antiguo Jefe de la Casa del Rey respondía siempre que había alguna crisis puntual y le preguntaban que iban a hacer para afrontarla con la misma frase: Siempre que llueve, escampa. Pero ahora no parece que la tormenta vaya a escampar sino más bien da la impresión que la lluvia arrecia y que, incluso, puede derivar en tempestad.