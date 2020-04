¿Corrupción? El Gobierno Sánchez pagó 26 euros por test fallido cuando su precio era solo de tres

Nadie da duros a peseta, eso es de cajón.

Y lo mismo vale cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez está pagando por unos tests, además fallidos, hasta nueve veces su valor de fábrica o, en el mejor de los casos, cuatro veces si lo hiciera a alguna de las empresas que le adquirido esas pruebas para detectar el coronavirus.

Porque lo que cuenta este 23 de abril de 2020 el periodista de investigación Javier Chicote en las páginas de ABC es de una gravedad supina y además por partida doble.

No solo es que al Gobierno socialcomunista le hayan tomado el pelo con una pruebas menos fiables que la de la rana, sino que encima ha pagado un sobrecoste en torno al 350%.

Obviamente, se empieza a tirar del hilo cuando se destapa el pastel de que al Gobierno de España, supuestamente, le habían poco menos que timado y ‘obligado’ a tirar a la basura más de 17 millones de euros por la adquisición de unas pruebas que fallaban más que un petardo mojado.

La empresa beneficiaria de la elección gubernamental había sido Interpharma para el suministro de unos 659.000 tests.

Sin embargo algo no cuadraba. Resulta que en origen el propio fabricante puso esos tests al precio de tres euros, las empresas comercializadores en España lo tienen a siete euros y alguien en el gabinete de Pedro Sánchez considera que el negocio redondo es pagar por los mismos 26 euros.

De hecho, según un distribuidor con el que contactó Javier Chicote, deja bien a las claras que en la decisión del Gobierno hay gato encerrado:

¿Que han pagado a 26 euros los test rápidos? Ese precio es para que alguien se forre. El test en fábrica no supera los tres euros, y yo he comprado 30.000, no cientos de miles. Con los impuestos, el porte –que cada vez es más caro– y nuestro beneficio, los vendemos en España a siete euros.