Iglesias se agazapa en la ficción de las series de médicos tras abandonar a sanitarios y pacientes del COVID-19

Pablo Iglesias está más atento a la ficción que la peligrosa realidad sanitaria de España.

El vicepresidente segundo promocionó, en pleno repunte del número de contagios por el COVID-19, una serie de televisión sobre hospitales.

A pesar de que el líder de Podemos no ha visitado ninguno hospital donde se lucha contra la pandemia y desde donde se ha denunciado la falta de personal y equipos de protección, sí dedicó varias horas a una serie que “impresiona por el hiperrealismo del ambiente de hospital”.

A través de las redes sociales, el vicepresidente indicó: “Acabada anoche ‘Hippocrate’. Se puede ver en @Filmin. Impresiona el hiperrealismo del ambiente de hospital, pero sobre todo es una serie que habla de las contradicciones, de las grandezas y de las miserias de la condición humana. Me ha encantado”.

— Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) September 1, 2020

Unas palabras que despertaron la indignación de los españoles.

“La mejor forma de ver la realidad de un hospital, es visitar uno de verdad. Tendrías que haber visitado Ifema”, le respondió una de las usuarias de la red social.

“Me estas diciendo que. Este individuo no ha pisado ningún hospital desde el inicio de la pandemia. Pero comenta que sí ha visto una serie sobre un hospital? De verdad, esto es de siquiatra más bien”, agregó otro.

“Si quieres realismo, sin hiper, te invito a que te ajustes un uniforme y pases a colaborar con enfermeros y auxiliares, un turno cortito de ocho horas. A ti y a cualquiera que quiera conocerlo”.

Pablo Iglesias, así como sus socios del PSOE, evitan acercarse a los hospitales por miedo a los reproches de los pacientes y profesionales sanitarios.

Algo que ya vivió en sus propias carnes Iñigo Urkullu. En una visita al hospital de Cruces (Vizcaya) en mayo de 2020, el lehendakari fue recibido con abucheos y gritos de los profesionales sanitarios. En un vídeo que se ha viralizado en las redes sociales se puede escuchar cómo le increpan con un constante: “¡Fuera, fuera!”.

La falta de falta de material de protección contra la pandemia fue el principal motivo que llevó a los sanitarios a reprochar la tardía presencia de Iñigo Urkullu en el centro.

Desde el Gobierno son consciente del malestar que existe por la tardía toma de decisiones y la incapacidad para dotar a los profesionales sanitarios de material de protección.

Muchas series, pocas soluciones

Pablo Iglesias está aprovechando la pandemia del coronavirus para dedicarle tiempo a las series.

A pesar de que el COVID-19 ya suma más de 43.000 fallecidos en España, el líder de Podemos saca horas para disfrutar de la televisión de su costoso chalet.

A principios de agosto ya avisó de que había terminado ‘La conjura contra América’, uno de los últimos éxitos de HBO.

La anterior que visionó fue ‘Recursos Inhumanos’, protagonizada por el ex jugador de fútbol Éric Cantona. «La serie no me ha entusiasmado pero se deja ver y Eric Cantona está enorme», remarcó Iglesias.

En mayo se terminó ‘Baron Noir’, una serie que le recomendó el propio Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. «No son tiempos quizá para hablar de series, pero esta es una obra maestra que me encantaría trabajar con estudiantes de políticas. Gracias por la recomendación Pedro Sánchez», señaló en un mensaje escrito en su perfil de Twitter.