Sánchez pisotea la memoria de Ernest Lluch tras acercar al País Vasco a la etarra que lo asesinó

Es como Groucho Marx, pero sin gracia.

Pedro Sánchez es de los que también tiene unos principios pero que, si no se acomodan a sus intereses, puede cambiar en cuestión de segundos.

La última decisión de su Gobierno socialcomunista de seguir acercando al País Vasco o a sus alrededores a presos de la banda terrorista ETA ha provocado una indignación máxima, especialmente por la identidad de una de las asesinas.

Se trata de Lierni Armendáriz, integrante del Comando Barcelona, y que entre sus ‘acciones’ tiene el haber asesinado al que fuera ministro de Sanidad con Felipe González, el socialista Ernest Lluch.

Llama poderosamente la atención que esta etarra sea una de las beneficiadas por el Gobierno socialcomunista cuando, por ejemplo, en abril de 2016 Pedro Sánchez, ante otros socialistas, decía lo siguiente sobre Lluch y sobre aquellos que siempre habían tenido la tentación de pastelear con ETA:

Ernest Lluch fue asesinado por aquellos que no pudieron soportar ese grito de libertad y de concordia. Nosotros, compañeros y compañeras, el PSOE es el partido de la libertad. Y aquellos que hoy ensalzan a Otegi y le llaman hombre de paz, convendría que recordaran las palabras y la memoria de Ernest Lluch.

Junto a la sanguinaria Lierni Armendáriz, que también mató a dos concejales del PP, José Luis Ruiz y Francisco Cano, el Ministerio del Interior ha dado su visto bueno al traslado a prisiones vascas o próximas de otros cuatro miembros de ETA.

Estos otros cuatro ‘angelitos’ también tienen un historial espeluznante:

A nadie se le esconde que el apoyo de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado tiene un precio y una de esas facturas a pagar se llama acercamiento de reclusos terroristas a las prisiones del País Vasco y, posteriormente, la concesión gradual de libertad.

DURO COMUNICADO DE LA AVT

La Asociación de Víctimas del Terrorismo mostró su contrariedad a este nuevo acercamiento de presos etarras.

Y es que desde la AVT han ido haciendo las cuentas de como Sánchez y su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dicen una cosa de frente y por detrás hacen justo lo contrario.

En definitiva, los cálculos que le salen a esta asociación detallan que:

La AVT critica las negociaciones entre Pablo Iglesias y Bildu, así como el hecho de que Fernando Grande-Marlaska siga sin recibir a los miembros de su organización al tiempo que firma el acercamiento de presos etarras al País Vasco:

No sabemos si lo que acordaron el pasado miércoles el Vicepresidente del Gobierno de España y EH Bildu, ese partido que cada vez insiste más en que hay que vaciar las cárceles, es que el acercamiento que están planeando será masivo y no semanal. En la AVT, mientras, seguiremos comunicando a través de nuestros/as psicólogas a las víctimas todos estos traslados, algo que cada vez está resultando más complicado. Porque el Ministro Grande-Marlaska sigue sin recibirnos ni darnos ninguna explicación y porque no contamos con ningún apoyo. Mientras los terroristas siguen siendo recibidos en la calle como héroes, nuestras víctimas ven cómo los asesinos de sus seres queridos son trasladados a sus “núcleos familiares”.