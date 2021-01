La videoteca vacuna a un Illa renuente ahora a adoptar medidas más estrictas para controlar el Covid-19

El ministro de Sanidad no pasaría la prueba del nueve por mucho que lo intentase.

Salvador Illa tiene tras de sí toda una hemeroteca y toda una videoteca que le deja completamente retratado.

Ahora, con una España en la que el virus del Covid-19 está causando verdaderos estragos en la tercera ola, el último dato conocido, del 20 de enero de 2021 dejaba unas cifras de más de 41.000 contagiados y 464 fallecidos, al titular sanitario no es que le cueste implementar nuevas medidas, sino que huye de aplicarlas.

Al responsable de la Sanidad en España le resulta ahora más que suficiente el estado de alarma tal y como se concibió en octubre de 2020 y, a pesar de los datos terroríficos que se comunican a diario, Illa se niega a hacer lo mismo que un 9 de octubre de 2021 ordenó por la fuerza de sus reales decretos y que no fue otra cosa que imponer un estado de alarma sui generis para Madrid.

En ese momento, el argumento empleado por Illa se basaba en, a su juicio, la alta tasa de contagios que había en la Comunidad de Madrid, en torno a los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Además aprovechaba para acusar a la presidenta de la autonomía, Isabel Díaz Ayuso, de quedarse de brazo cruzados.

La presidenta de Madrid ha decidido no hacer nada. Podemos cruzarnos de brazos o podemos frenar al virus. Es necesario evitar que en este puente el virus se difunda sin control y por ello se cierra Madrid. No podíamos no actuar. Se ha llegado hasta aquí porque no ha actuado antes la Comunidad de Madrid. La obligación de cualquier Gobierno con alma es doblegar la curva, aunque supongan sacrificios.