Losantos: «Illa, con 80.000 muertos, debería de estar en prisión a la espera de juicio»

El colmo del despropósito.

El aún ministro de Sanidad, Salvador Illa, no va a desaprovechar ninguna ocasión para seguir empleando su cartera como modo de hacer precampaña para las elecciones en Cataluña del 14 de febrero de 2021.

El candidato del PSC-PSOE se pavonea por actos oficiosos previos al inicio del maratón mitinero que arrancará el 29 de enero de 2021 sin importarle el qué dirán.

Esto ha motivado que Federico Jiménez Losantos, tanto en su tribuna de El Mundo como en el editorial de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) de este 13 de enero de 2021, haya sacudido a base de bien a Illa por la «desvergüenza» de seguir compatibilizando ambas funciones, amén, por supuesto, del nulo decoro que es presentarse a unas elecciones cuando detrás se tienen a más de 80.000 fallecidos por la pandemia del coronavirus.

Losantos considera que Illa lleva haciendo campaña para los comicios catalanes justo desde el mismo momento en que Pedro Sánchez, con la intermediación de Miquel Iceta, le nombró para la cartera de Sanidad:

Para el periodista de esRadio, los ‘méritos’ que avalan a Illa, al margen de esos 80.000 muertos por el Covid-19, son la negación de la propia pandemia, decir, junto con el ‘experto’ Fernando Simón, que las mascarillas no solo no servían para nada, sino que incluso su uso era contraproducente, dio vía libre a la convocatoria de las manifestaciones feministas del 8-M y, como remate, entregó a personas relacionadas con el PSC-PSOE la adquisición de material sanitario a China por varios millones de euros que, encima, fueron una estafa ya que hubo que desprenderse del mismo.

Como reza el articulista de El Mundo, Illa no debería de estar aguardando para iniciar ya la campaña, sino para comparecer delante de un tribunal:

Illa debería estar, creo, en prisión provisional sin fianza a la espera de juicio, no de unas elecciones que él y sus expertos pueden convocar o desconvocar a su antojo y conveniencia.

Incluso da una razón más para que el titular de la Sanidad española estuviera entre rejas y que, posteriormente, compareciera ante un juez. Ese motivo es la persecución y el acoso al que sometió a la Comunidad de Madrid. Primero cuando en la desescalada fue dejando a la región de Isabel Díaz Ayuso en la fase cero ciñéndose al criterio de unos inexistentes expertos. Y, posteriormente, cuando en la segunda ola del coronavirus cerró perimetralmente Madrid a partir del 9 de octubre de 2021 sin tener en cuenta los datos sanitarios y hasta la sentencia del TSJM.

Para Losantos, lo más deleznable de este «criminal siniestro y mentiroso patológico» es que, encima, tenga el nulo decoro de abusar de su cargo para hacer precampaña y encima tenga el papo de decir abiertamente que a él le da igual si saca o no ventaja de esas apariciones interpretando el doble papel de ministro de Sanidad y candidato del PSC-PSOE:

En un acto de propaganda con Iceta, dijo que estaba «a jornada completa» dedicado al ministerio y «al 101% –habló el científico– centrado en la lucha contra el virus. No sé si esto genera algún tipo de ventaja. Me da igual. Diríase que, por una vez, dijo la verdad. Pues no. La ventaja es lo único que le importa. Illa representa a la perfección ese ventajismo corrupto, esa perpetua trampa del separatismo catalán que más allá del delito y como un virus terrible infecta la política nacional.