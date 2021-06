El Gobierno de Sánchez, que prometió «no dejar atrás a nadie», manda a 1.500 trabajadores del SEPE al paro

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue demostrando que cumplir promesas no es lo suyo.

No solo porque, a pesar de negarlo, acabó pactando con Podemos, separatistas y hasta con proetarras, sino también por faltar a su palabra con respecto a los indultos a los golpistas catalanes y a su promesa de “no dejar atrás a nadie”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) desveló que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) comunicó la decisión de prescindir de los 1.500 trabajadores que se contrataron para reforzar el organismo durante la avalancha de expedientes generados por la pandemia.

Un ‘agradecimiento’ al esfuerzo del personal contratado que ahora se suma a las largas listas del paro que el Gobierno PSOE-Podemos es incapaz de reducir.

En concreto, un total de 1.000 interinos cesarán entre el próximo 30 de junio y el 30 de septiembre y los restantes terminarán su relación contractual a finales de año.

El responsable de CSIF en el SEPE, Manuel Galdeano, ha afirmado que le parece «una falta de responsabilidad, una desfachatez y una absoluta falta de sensibilidad» por parte de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Además, ha avisado de que esta decisión «va a poner en serio riesgo» la viabilidad de un organismo muy tensionado por los miles de expedientes que se están gestionando todos los días (motivo por el que la plantilla ha ido a huelga) y que supone una carga de trabajo 300% superior a la que había antes del COVID.

Según Galdeano, hay que tener en cuenta que muchos de los actuales expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se van a transformar en expedientes de regulación de empleo (ERE).

Por ello, ha reclamado a Trabajo que se renueve a los 1.500 interinos «en aras del servicio público», pero también ha instado a que se convoque una oferta de empleo extraordinaria y específica del SEPE y a que se implante la jornada de tarde en el organismo.

