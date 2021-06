Pablo Casado desquicia a Irene Montero por recordarle que llegó al Gobierno por «ser mujer de un vicepresidente»

Pablo Casado agitó con fuerza al ‘avispero’ de la izquierda y extrema izquierda.

El líder del Partido Popular hizo énfasis en lo que es un ‘secreto a voces’ en el Gobierno de Pedro Sánchez:

Unos ‘enchufes’ que tildó de “nepotismo” y que generaron un gran malestar a la ministra de Igualdad, quien intentó otorgarse autoridad política en las redes sociales, donde respondió a Pablo Casado: “‘La mujer de’ la Ley Solo Sí es Sí y la Ley Trans-LGTBI. ¿Y tú?”.

Sin embargo, no es la primera vez que la ‘marquesa de Galapagar’ se pica al recordarle que su vinculo sentimental fue un propulsor en su trayectoria política.

Es importante recordar que Montero enfurece cada vez que lee el poema satírico escrito por un juez bajo el título ‘De monjas a diputadas’.

El escrito, que generó gran malestar a la Ministra de Igualdad, sugería que la ‘Marquesa de Galapagar’ ha llegado al Gobierno de España precisamente por su vínculo afectivo con el exlíder de Podemos.

Irene Montero buscó censurar el poema firmado por el juez jubilado Lorenzo Pérez San Francisco bajo el seudónimo “El Guardabosques de Valsain”, así como conseguir una gran indemnización de 70.000 euros por sus palabras.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la ministra de Igualdad, contra el poema satírico. “El texto impugnado está amparado por la libertad de expresión y el primer motivo del recurso de casación debe ser desestimado”, indican los magistrados que firman la sentencia fechada a 14 de junio de 2021.

Para aumentar el enfado de la pareja de Pablo Iglesias, también la condenan “a la recurrente al pago de las costas del recurso de casación”.

En concreto, el poema que tanto enfado e indignación genera en la ministra de Podemos dice lo siguiente: “La diputada Montero / expareja del Coleta / ya no está en el candelero / por una inquieta bragueta / Va con Tania al gallinero”.

La ministra de Igualdad no fue la única que intentó atacar al líder del PP por mostrar un aspecto que es ampliamente comentado dentro y fuera de la política.

La vicesecretaria del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, también respondió a Casado, pero sin darse cuenta que terminaría hundiendo más a Irene Montero y a Pablo Iglesias.

En su cuenta oficial, lanzó un tuit afirmando: “Las mujeres en política estamos por derecho propio. Y además, tenemos las parejas que queremos. Y no es incompatible una cosa con la otra. Lo demás es machismo”.

Las mujeres en política estamos por derecho propio. Y además, tenemos las parejas que queremos. Y no es incompatible una cosa con la otra. Lo demás es machismo. Un abrazo @IreneMontero https://t.co/vw8xFIb0nW

Una acusación de “machismo” que impacta directamente sobre el exlíder de Podemos, quien el 8 de marzo de 2014, durante el programa ‘LaSexta Noche’, hizo mención a Ana Botella, en ese momento alcaldesa de Madrid, como:

“Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación. Relaxing cup of café con leche y, además, belicista. Una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido [en referencia al expresidente José María Aznar] y amiga de los amigos de su marido. Y en un día como hoy, 8 de marzo, a mi me gustaría felicitar a las mujeres de mi país y agradecerles que no se parecen a Ana Botella”.