Echenique acusa a Ronaldo y Nadal de trabajar para quienes «enganchan a los jóvenes a la heroína de las apuestas»

Pablo Echenique, que fue condenado por sus chanchullos ilegales, cuestiona la ética de los deportistas de élite que promocionan a las casas de apuestas.

El portavoz de Unidas Podemos compartió un vídeo para ahondar en la guerra de Alberto Garzón, ministro de Consumo, contra las casas de apuestas.

Sin embargo, al escribir el tuit a Echenique se le calentaron los dedos y terminó acusando a deportistas de élite como Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal, Gerard Piqué, Neymar e Iker Casillas (entre otros) de trabajar para quienes “hacen caja enganchando a los jóvenes a la heroína de las apuestas”.

Como si fuera poco, también los coloca como ‘cómplices’ de aquellos que destruyen “la economía de familias trabajadoras”.

Todo un mensaje en el que aprovecha para ‘hacerle la pelota’ a Roberto Sotomayor, el deportista campeón de Europa que es aplaudido por la extrema izquierda, pero por haber corrido a transformarse en el Consejero Estatal de Podemos y ser la imagen de su nueva campaña que ataca (de nuevo) al sector privado.

Hay algunos deportistas de élite que ponen su imagen al servicio de los que hacen caja enganchando a los jóvenes a la heroína de las apuestas y destruyendo la economía de familias trabajadoras. Hay otros como @SuperRoStar que hacen todo lo contrario. 👏🏼👏🏼#QueNoJueguenContigo pic.twitter.com/RLnMVJx2Nu — Pablo Echenique (@PabloEchenique) September 22, 2021

Los insultos de Echenique van directamente dirigidos a figuras importantes del deporte que han venido siendo imagen de casas de apuestas. Además de los ya mencionados, no se pueden pasar por alto otros nombres como los jugadores del Real Madrid Casemiro, Lucas Vázquez o Asensio.

Así como el exjugador de la selección nacional de baloncesto, Juan Carlos Navarro, conocido la ‘bomba Navarro’, el exjugador de la NBA, Pau Gasol, el golfista mundial Sergio García, el que fuera ganador de Roland Garros, Sergi Bruguera o el ex futbolista del Real Madrid, José Maria Gutierrez Guti o el ex internacional Poli Rincón.

La ofensa del podemita pasa las fronteras y también salpica al famoso nadador Michael Phelps, el ex esquiador y campeón olímpico italiano Alberto Tomba, la campeona olímpica con Holanda en hockey, Fátima Moreira, el tenista alemán Boris Becker, el tenista brasileño Gustavo Kuerten o los ex futbolistas internacionales como el brasileño Ronaldo Nazário de Lima o el ucraniano Andriy Shevchenko.

La cacicada de Alberto Garzón

El Consejo de Ministros aprobó, el 3 de noviembre de 2020, el Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades del juego que regula la publicidad del sector de las apuestas y juegos de azar en España.

El ministro de Consumo impulsó, entre sus medidas más polémicas, la prohibición de que famosos cedan su imagen para la publicidad de casas de apuestas y otras empresas del sector.

En concreto, no se podrá usar la imagen de personas o personajes, reales o ficticios, de relevancia o notoriedad pública en la publicidad del juego.

La decisión afecta a figuras afines con el Gobierno de Pedro Sánchez, como Jorge Javier Vázquez, quien fue la imagen de YoBingo. Sin embargo, no será el único que verá cerrar su ‘chiringuito’ publicitario.

Carlos Sobera fue el rostro de 888poker. Sin embargo, saltó del ‘barco’ antes de que se estrellase. El presentador decidió no renovar el contrato y dejar de ser la cara visible de la empresa ante la polémica que generaron sus campañas.

A la lista de famosos se suman, entre otros, José Coronado, ganador del Goya por ‘No habrá paz para los malvados’, quien fue la imagen de la casa de apuestas Bet365.

Sin olvidar que Cristiano Ronaldo, Rafa Nadal o Neymar ayudaron a patrocinar la conocida PokerStars, y que el excapitán de la Selección Española Iker Casillas fue embajador de Sportium.

El Real Madrid exibió durante muchos años en sus uniformes el logo de la casa de apuestas ‘on line’ Bwin, desde el año 2007 al 2013, para cambiar después su patrocinio a la aerolínea Fly Emirates.

Echenique, con ganas de ofender

La ofensa de Echenique a los deportistas de élite llega un día después de que insultase a un periodista.

Echenique reaccionaba con toda la rabia del mundo cuando ha sido preguntado en el Congreso por un reportero de ‘Estado de Alarma’ sobre las revelaciones del conocido como ‘Pollo’ Carvajal vinculando a Podemos con el chavismo venezolano. «Yo no tendría problema en contestarte si no pensase que contestarte es una falta de respeto a tus compañeros que son periodistas de verdad».

El periodista de ‘EDA’ replicó que: «La falta de respeto es también la de los compañeros que nunca me dan paso. Que no seamos un medio palmero no nos convierte en menos periodistas».

Ante eso, Echenique insistió: «Tengo mucho respeto por tus compañeros que son periodistas de verdad y por eso no te voy a contestar».