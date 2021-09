Yolanda Díaz, troleada por este vídeo viral: “Tenemos una tarea urgenta”

Twitter vuelve a chotearse de Yolanda Díaz.

Un vídeo que se ha vuelto viral en las últimas horas muestra a la ministra de Trabajo en la fiesta del Partido Comunista de España (PCE), donde ante los sindicatos y la militancia de su formación tuvo un vergonzoso desliz.

La representante de Podemos afirmó: “Vivimos en una ola de reacción, pero que no cunda el desánimo. Tenemos una tarea urgenta”. Una frase que despertó las burlas en las redes sociales, donde se debate si se trata de una simple equivocación o de la búsqueda de usar desesperadamente el lenguaje inclusivo en cualquier situación.

En el caso de ser la segunda opción, Yolanda Díaz estaría emulando al dictador Nicolás Maduro, quien también se ha convertido en un hazmerreir internacional por frases como: “vamos a repartir libros y libras” a las escuelas o “millones y millonas”.

Pese a su metedura de pata, nadie corrigió a la representante de Podemos, que pareció pasar desapercibida a los máximos representantes de UGT y CCOO y el secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago.

Quienes sí se han dado cuenta y no han perdonado a la ministra han sido los usuarios de las redes sociales.

"Amigos y amigas, tenemos una tarea urgenta". Ya no sabe uno dónde acaba el lapsus y empieza la idiotez. pic.twitter.com/uGJfT3E4S9 — Pastrana (@JosPastr) September 27, 2021

Madre miaaaaa se puede ser mas t0ntnaaaaa….TENEMOS UNA TAREA URGENTA…SE LES A PEGAOOOO…VOSOTROS CREÉIS QUE TENEMOS QUE AGUANTAR ESTO??? pic.twitter.com/5X1cejMDPu — ladyblue (@MariaMu24417972) September 28, 2021

Yolanda Díaz, si me dices que tienes una tarea urgenta, cómo quieres que no caiga en el desánimo??? pic.twitter.com/V9aI2TTOc2 — Mr. Jones 🇪🇦 (@Mr_Jones_k) September 28, 2021

El bofetón militar

Margarita Robles le ‘cruzó la cara’ a Yolanda Díaz por su desprecio a la labor del Ejército en la misión de evacuación de Afganistán a finales de agosto.

La vicepresidenta del Gobierno publicó un miserable tuit para aplaudir la evacuación desde Kabul, pero se niega a darle el crédito a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la arriesgada misión en Afganistán.

Para no utilizar palabras de reconocimiento hacia el Ejército, Policía o Guardia Civil, la ministra de Podemos optó por una fórmula alternativa, hablar de “las trabajadoras y los trabajadores públicos”.

En concreto, publicó en su cuenta de Twitter: “Las trabajadoras y trabajadores públicos han realizado una labor extraordinaria en Afganistán. Hoy en Torrejón hemos compartido instantes de gran emoción. Orgullosa de mi país cuando nos mueve la solidaridad. Trabajaremos para seguir haciéndolo”.

Las palabras de Yolanda Díaz despertaron una gran indignación entre los usuarios en las redes sociales. Sin embargo, fue Margarita Robles quien la ‘zarandeó’ con fuerza.

La ministra de Defensa fue tajante durante una entrevista con Onda Cero al indicar que los militares que han rescatado miles de vidas de Afganistán han sido los «principales protagonistas» de la evacuación de colaboradores afganos. Por eso lanzó un ‘zasca’ a quienes evitan nombrarles.

«Los militares son los protagonistas de la evacuación y quien no lo vea tiene tics y complejos», indicó Robles al ser preguntada directamente por los «recelos» de Podemos al hablar de los militares en la gestión de esta crisis.

La ministra de Defensa ha dicho que no sabe si alguien tiene «tics del pasado» y «no lo quiere reconocer» y que en ese caso es «su problema» porque no existen razones para ello. Además, ha afirmado que para hacer política no es bueno «tener complejos». Así, ha afirmado sentirse «orgullosísima» de los militares y les ha dado la enhorabuena «con mayúsculas» por la evacuación de colaboradores afganos.