Soberano troleo a Irene Montero por focalizar solo en el hombre los maltratos a mujeres y menores

Soberbio troleo a la ministra de Igualdad.

Irene Montero, como una niña en el día de su cumpleaños, se las prometía muy felices este 25 de noviembre de 2021 con la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género.

La jornada, como no podía ser de otra manera para la podemita, era la ocasión ideal para volver a poner en la diana a los hombres, a los que la ministra culpa en exclusiva los malos tratos que reciben mujeres y menores de edad.

Sin embargo, la jugada le salió mal a Montero.

Y es que fueron muchos los tuiteros que recordaron a la titular de Igualdad los casos en los que las mujeres han actuado en contra de los hombres y, especialmente, del maltrato propinado a sus propios hijos.

El último caso no puede ser más reciente, el de la madre que secuestró durante varios días a sus tres niños, que estaban en un centro tutelado de Aranjuez (Madrid) y se los llevó hasta otra población madrileña, Cadalso de los Vídrios:

Te pasas el día haciendo apología del maltrato, si estudiamos un poco tus mensajes deducimos que desprenden odio y esto no ayuda sino a agrandar el problema. Tenemos mil chiringuitos al amparo de un Ministerio que es un saco roto y no alivia ni previene la lacra de la violencia.

No, ministra. Se quieren entre ustedes, entre los suyos. pic.twitter.com/afikTuqcvY

*condiciones de la promoción:

-no aplicable al ámbito territorial de las Islas Baleares.

-no aplicable cuando el agresor sea de 20 millas al sur del municipio de Tarifa o al este de Atenas.

-no aplicable si se es atacado por otra mujer o de figura asimilable.

— Daniel Sanz 🖤🇪🇸 (@Daniel_Sanz_C) November 25, 2021