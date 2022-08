Despilfarro grotesco de Sánchez: casi 30 vuelos y 50.000 litros en la primera semana de ‘ahorro energético’

Se cumple una semana desde que Pedro Sánchez se quitara la corbata y lo remarcara él mismo. Como el que tiene coche nuevo y va pitando por la calle.

Este 5 de agosto de 2022 culmina la semana laboral más agitada posible. Todo empezó por la corbata y ha terminado en un plan de ahorro energético que tiene descontento a todo el mundo y con ganas de marcha a Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta regional sabe la manera de trolear al decreto y se mofa a todo meter del fiasco del Gobierno en este campo.

Y los comerciantes, hartos, fritos, reventados. Ahora se les pide el esfuerzo de tener el aire acondicionado a 27 grados como mínimo y las puertas del local bien cerraditas, en muchos casos, teniendo que colocar cierres automáticos.

El despilfarro de Sánchez

¿Y qué ha hecho Pedro Sánchez durante toda esta semana?

En OkDiario han elaborado una ardua tarea: seguir al Presidente en todos sus desplazamientos para comprobar cuánto ahorra de energía. Y no se van a sorprender: el despilfarro es grotesco.

Casi 30 vuelos, 27 para ser exactos, desde que se quitó la corbata en aquella rueda de prensa hasta que se ha largado de vacaciones a Lanzarote.

Explican en el digital cómo cada vez que Sánchez viaja en Super Puma de La Moncloa a Base Aérea de Torrejón de Ardoz (26 kilómetros) son necesarios tres movimientos del helicóptero. Dos de ellos, vacío. Puro ahorro…

Primero se fue de viaje a los Balcanes. Super Puma y Falcon. Esta gira le llevó por Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte, Albania y Bosnia y Herzegovina. Pero el Presidente no sólo movilizó un Falcón sino también un Airbus A310 para la prensa, no sea que no se fuera a informar de todo lo que allí hacía…

Después, de vacaciones: Ya el pasado martes, el presidente del Gobierno viajó a Palma de Mallorca para mantener su tradicional despacho con el Rey en el Palacio de La Almudaina. Y por fin:

«Sánchez regresó a Madrid -previo viaje en Falcon y Super Puma- para, al día siguiente, desplazarse a Lanzarote -también en Super Puma y Falcon- donde disfrutará de sus vacaciones hasta el próximo 22 de agosto».

Señala el periódico de Inda que Pedro Sánchez se ha ‘bebido’ en todos esos desplazamientos unos 50.000 litros de combustible. Como bien saben, algo muy energético.