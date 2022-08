Irene Montero (Podemos) se ‘traga’ sus insultos contra Amancio Ortega para pedir publicidad gratis a Inditex

Irene Montero se está ‘tragando’ sus insultos a Amancio Ortega para obtener publicidad gratuita.

A pesar de las constantes ofensas y campañas de desprestigio contra el dueño de Inditex, la ministra de Igualdad apostó por la multinacional para dar visibilidad (sin gastarse un duro) de su campaña para la “sensibilización y concienciación social contra la violencia de género”.

El acuerdo, enmarcado en la iniciativa ‘Empresas por una sociedad libre de violencia de género’, demuestra la hipocresía de Montero, ya que ahora se apoya en el empresario gallego a quien tildó de “evasor fiscal” junto a sus compañeros de la extrema izquierda.

Es importante recordar que la propia ministra acusó a la compañía de saltarse la ley «evitando el pago de impuestos» tras las donaciones de 600 millones de euros de Amancio Ortega, fundador y máximo accionista, a distintas causas solidarias -entre ellas la compra de material sanitario para hospitales públicos-.

— Irene Montero (@IreneMontero) May 19, 2019

En democracia no vale saltarse la ley. Nuestra sanidad se merece más respeto. https://t.co/2cUvLNrsM9 pic.twitter.com/9m9hhuwThO

¿Nunca te has preguntado de dónde sale el dinero que dona Amancio Ortega? Cualquiera podría pensar que sale del que gana evitando el pago de impuestos.

Unos reproches que ahora se le atragantan junto a todas las promesas incumplidas que se hicieron cuando estaban fuera del Gobierno y que ahora ocultan bajo la mesa (como el control de los precios de la luz…).

El convenio, que ha sido rubricado por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, María Victoria Rosell Aguilar, y Javier Monteoliva Díaz, histórico directivo de Inditex, establece que éste “ni conlleva obligaciones económicas ni contempla la existencia de gastos que requieran el establecimiento de un sistema de financiación. A este respecto, cada parte interviniente asumirá con sus propios medios, materiales y personales, las acciones a emprender en cumplimiento de este convenio”.

La hipocresía de Irene Montero y de Podemos fue duramente criticada en redes sociales, donde denuncian que la extrema izquierda ahora busca sacar rédito de la multinacional a la que buscaron arruinar y desprestigiar durante años.

Irene Montero como siempre, hace lo contrario de lo que dice. Pero es sorprendente que los consejeros de Inditex le digan a Amancio Ortega que colabore con el ministerio de Igual-da. No aprenden.⬇️⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/2yr6Ydy2ZU

¿Esto no lo consideran donación? https://t.co/dRztueCu5g

El acuerdo fue alcanzado el pasado 28 de julio, pero no se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta este 4 de agosto. Desde entonces, mutismo absoluto por parte del Ministerio de Igualdad, que ha evitado que este trascienda a la opinión pública.

«Por ello, se considera necesaria la colaboración de la empresa Inditex, mediante el presente convenio, para combatir la problemática social existente y promover la necesaria implicación de todos los agentes sociales en la prevención y en la concienciación social contra la violencia que sufren las mujeres por razones de género», abunda el texto publicado en el BOE.

El fundador de Inditex se convirtió en una verdadera pesadilla para Podemos durante la pandemia del COVID-19, no sólo por haber demostrado ser más eficiente que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para combatir el COVID-19 y adquirir material sanitario, sino que también fue la ‘musa’ de vídeos virales que ridiculizan a Podemos.

El último éxito en las redes sociales fue: ‘Odio a Amancio’. Una tema musical que humilla al partido de Pablo Iglesias por atacar al fundador de Inditex y escudar sus errores tras las medidas populistas, como el ingreso mínimo vital.

La canción ‘Odio a Amancio’, compuesta por ‘Los Meconios’, acumula más de 107.000 visualizaciones desde el pasado 6 de mayo, día de su publicación.

‘Los Meconios’, una pareja de amigos famosos por escribir canciones en contra de partidos de izquierda como Podemos o el PSOE, utilizó el ritmo de ‘Amo a Laura’, aquella parodia que fue tendencia hace unos años y que ridiculizaba a los pijos.

«Hagamos juntos una gran manifa» o «esperemos sentados a que nos den la paguita», son algunos de los versos de esta canción que ridiculiza el ingreso mínimo vital propuesto por el Gobierno e ideado por los líderes de Podemos.

«Odio a Amancio, me cago en todas sus donaciones. Odio a Amancio, me dan asco todos los ricachones. Voy a pedir una subvención, si alguien trabaja, no seré yo» es el estribillo de la canción.