Inda: «¿Dónde están todos los que insultaban a Díaz Ayuso y ahora no dicen ni mú?»

Ha pinchado la izquierda y la ultraizquierda en hueso con Isabel Díaz Ayuso.

Eduardo Inda se marca este 14 de noviembre de 2020 un artículo en La Razón en el que destaca como la presidenta de la Comunidad de Madrid ha conseguido con sus acciones acallar a todos aquellos que a lo largo de la primera y de la segunda ola de la pandemia del coronavirus estuvieron prestos a insultarla sin freno alguno:

El director de Okdiario sostiene que Ayuso le vino muy bien a toda esa tropa para disimular lo que en realidad era la gran chapuza perpetrada por el Gobierno de España, el de Sánchez e Iglesias:

Seguidamente, cuando vieron que por ese lado no lograban nada, trataron de derribarla a cuenta del apartahotel de Kike Sarasola:

Cuando esa táctica desbarró por razones obvias, la ciudadanía no es gilipollas, se metieron con el apartahotel que arrendó al gran Kike Sarasola. Le llamaron de todo menos guapa: «Choriza», «aprovechada», «jeta» y otro sinfín de lindezas. Primero aseguraron que era «un cohecho». Cuando les cazaron mintiendo, le acusaron de pagar «sólo» 90 euros al día por una habitación que en época preCovid se cotizaba a 200. El problema es que en los hoteles del hijo de Pitxirri Sarasola no entraba ni Dios, vamos, que como he repetido hasta la saciedad, más bien parece que el que timó fue Kike a Isabel y no Isabel a Kike. No había tertulia en la que, de manera cantosamente orquestada, los periodistas socialpodemitas no atizaran a Ayuso.