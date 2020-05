Inda desbarata en un soberbio minuto las acusaciones de Rubio contra Ayuso

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha convertido en el muñeco del pim, pam, pum de la izquierda, en la excusa ideal para desviar la atención de su propia impericia a la hora de gestionar la crisis por la pandemia del coronavirus.

Nada que ver con los miles de millones que el Gobierno de Pedro Sánchez está dilapidando en la adquisición de material sanitario pagando a empresas que, como mínimo, resultan sospechosas a todas luces.

El 16 de mayo de 2020, una muy ufana Angélica Rubio arrojaba todo tipo de sospechas sobre Isabel Díaz Ayuso en relación al alojamiento que viene ocupando desde que cayó víctima del Covid-19 y el posible trato de favor que se haya podido otorgar al propietario de Room Mate.

La que fuera una de las asesoras áulicas de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, hablaba con este desparpajo en ‘laSexta Noche‘:

Isabel Díaz Ayuso, en rueda de prensa, ha reconocido que en su Gobierno hay gente que hace contratos falsos, que los cuelga en la web y que el resto del Gobierno no se entera. Esto es lo grave porque Pablo Casado ha dicho que si el gobierna España, gobernará como Isabel Díaz Ayuso. ¿Quiere esto decir que se colarán contratos falsos, que la Consejería o el Ministerio de Hacienda no se enterarán?

Y añadía:

Es más, ¿qué le libra a Isabel Díaz Ayuso? Pues que Gabilodo está callado. Pero en este asunto yo creo que debe de intervenir la Fiscalía porque estamos hablando de un contrato público de alteración de documento público. Lo ha dicho la presidenta. Ella ha dicho que se ha falsificado y que no ha pasado los controles. Lo ha dicho ella.

Eduardo Inda, con los datos en la mano, rompía los argumentos de Angélica Rubio:

Esto es fuego amigo de Ciudadanos, del señor Aguado que se quiere cargar a la señora Ayuso. Pero esto es de primero de periodismo, no hace falta haber pasado por Harvard para llegar a esa conclusión. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuál es el escándalo si la presidenta se va a pagar de su bolsillo el apartahotel? ¿Qué le cobran 80 euros en vez de 200? ¡Pero si Sarasola tiene los hoteles vacíos! Si no va ni Dios. Dios no está en los hoteles de Sarasola.