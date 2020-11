La podemita Lucía Méndez, envenenada con Albert Rivera por su tirón de orejas a Inés Arrimadas

Sale con toda la artillería y con todo el veneno del mundo.

Lucía Méndez escribe este 14 de noviembre de 2020 una tribuna en El Mundo en la que destila todo el odio del mundo contra el que fuera fundador de Ciudadanos, Albert Rivera.

El ataque, evidentemente, responde a la llamada de atención, al tirón de orejas del que fuera líder anaranjado a la actual presidenta de esa formación, Inés Arrimadas:

El extraño caso de Albert Rivera pide a gritos una novela. No digo que sea un caso único, porque único no es. Pero tiene unas características que lo hacen especialmente intrincado. Un jeroglífico de difícil resolución. Un enigma psicoanalítico sin resolver. Un modelo de autoestima y amor propio que ríete tú del mito clásico que adoraba su propia imagen reflejada en el estanque.

Culpa a Rivera de no facilitar la formación del Gobierno tras las elecciones del 28 de abril de 2019, aquellas que luego hubo que repetir el 10 de noviembre de 2019. Lo curioso es que Méndez no se acuerde de aquella frase que le gritaban a Pedro Sánchez los acólitos arracimados en Ferraz, aquellos de que «con Rivera no»:

Lejos de asumir que ya no podía ser presidente, tampoco quiso ser vicepresidente. O césar, o nada. Y mira que los españoles se lo pusieron fácil. Le dieron la posibilidad de completar una mayoría más que absoluta –180 escaños– y gobernar con el PSOE. Pero el caso es que Albert Rivera no quiso. ¿Por qué no quiso? Escuchen el silencio. ¿Lo oyen? Quizá no le caía bien el líder del PSOE. Quizá quería dejar la política porque no era feliz y prefería la vida de celebritie, instagramer, influencer, o así, que diría el llorado Umbral.