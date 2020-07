El bajuno ataque de Lucía Méndez contra Vicente Vallés: «Un poco más de humildad, colegas, que nos creemos la encarnación de la libertad de expresión»

No se puede caer más bajo, aunque la susodicha es capaz de llegar aún más lejos si se lo propusiera.

Lucía Méndez, periodista de El Mundo, se marca este 11 de julio de 2020 una tribuna que es un ataque en toda regla contra quien fuera su expareja, el presentador de las noticias de las nueve de la noche de Antena 3, Vicente Vallés.

Cierto es que no nombra a quien fuera su compañero sentimental en la columna, pero resultaría ingenuo creer que, en la semana en la que el pèriodista de Atresmedia se ha visto sometido al acoso de Pablo Iglesias, Pablo Echenique o la directora del panfleto digital podemita, Dina Bousselham, el escrito de Méndez no sea una indirecta contra Vicente Vallés.

La articulista de El Mundo se pone en modo humilde:

Habla sobre la entrevista que le realizaron en Jot Down:

Allá voy. Poco antes de la visita de la pandemia, la periodista Lara Hermoso me hizo una amable entrevista para Jot Down. Ni en mis mejores sueños podría yo haber imaginado que acabaría siendo entrevistada en la revista cultural más cuqui de España cuando pensaba en estudiar Periodismo. No me acabo de acostumbrar a la redundancia de periodista entrevistado por periodista. El metaperiodismo–que es lo que estoy haciendo aquí en un ejercicio de coherencia– me da algo de pereza. El caso es que el titular de la entrevista –otra cosa rara, normalmente yo titulo lo que dicen otras personas– me sorprendió. «Soy una observadora de las patologías del poder». Me pregunté en qué momento se produjo la metamorfosis. De una periodista que únicamente aspiraba a contar las cosas que pasaban he mutado a «observadora de las patologías del poder». O sea, con pretensiones.