Herrera radiografía los planes de Sánchez para que a Junqueras le quiten la inhabilitación política

Falta la segunda parte del esperpento judicial perpetrado por Pedro Sánchez.

Carlos Herrera es de los que apuestan doble contra sencillo a que los independentistas volverán a presentarse a las elecciones.

Y no duda en radiografiar la jugarreta que el inquilino de La Moncloa tiene entre manos, aunque es cierto que necesita de una ayuda externa, la de la Justicia europea.

Pero, tal y como detalla este 23 de julio de 2021 en las páginas de ABC, no parece complicado que pueda darse la carambola que busca para que en las siguientes elecciones autonómicas la banda de Oriol Junqueras pueda ir en las diferentes candidaturas soberanistas,

El presidente del Gobierno socialcomunista sabe que todo pasa porque los secesionistas le sigan sosteniendo en el poder, lo que lleva a Herrera a preguntarse lo siguiente:

Y detalla con precisión cirujana los pasos dados y los que tienen que darse:

Sánchez indultó a los condenados por sedición. Pero ahí no puede acabar la cosa, ya que cuelga otra condena en la sentencia, y es la inhabilitación por algo más de una decena de años. Eso impide al Mandela catalán ser candidato a la presidencia de la Generalitat. Junqueras hizo sus cálculos: yo estoy un par de años en la cárcel, por supuesto en régimen de alojamiento y desayuno, con salidas regulares, y alimento el aura de héroe de la independencia que preciso para ser la referencia de la Cataluña independentista. Sanchez me sacará porque no tiene más remedio.