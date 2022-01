Inda: «Garzón fue inconsciente, por no decir majadero o suicida, con su ataque al sector cárnico»

Rejonazo definitivo a la gran metedura de gamba del ministro de Consumo.

Eduardo Inda, desde su tribuna de La Razón de este 15 de enero de 2022, le mete el cuerno a Alberto Garzón por su ataque indiscriminado contra el sector cárnico.

Vaticina el periodista que el político comunista le ha hecho un favor impagable al candidato del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de cara a las elecciones del próximo 13 de febrero de 2022:

Para Inda, lo que ha perpetrado el titular de Consumo es haber puesto en bandeja la mayoría absoluta al PP:

Hace falta ser inconsciente para atacar salvajemente al sector cárnico a mes y medio de las autonómicas de una de las comunidades con más ganaderos per cápita. Inconsciente, por no decir majadero o suicida. Yo que el PP no invertiría mucho dinero en la campaña porque la campaña está finiquitada.