¡Confirmado! el demonio es hombre!… pero con un par de ´tetas´

Si alguien pronuncia la manida expresión ´ACTITUD MACHISTA´, dicho enunciado será calificado como “políticamente correcto”; pero sí la misma persona osa pronunciar la expresión ´ACTITUD FEMINISTA´, los chillidos se oirán hasta en las antípodas, amén de que dicha expresión será rápidamente tachada de agresiva ´ACTITUD MACHISTA´.

Así que ya saben, hay barra libre para usar lo de ´actitud machista´, pero guárdense -muy mucho- de ni tan siquiera susurrar lo de ´actitud feminista´.

En este orden de cosas, si un servidor escribe un artículo ironizando sobre los ´muchos defectos´ endémicos del género masculino, no pasa nada de nada, amén de que, seguramente, un servidor recibirá miles de ´likes´ y su ´post´ se hará viral en cuestión de horas, por las redes sociales.

Y es que se ha denigrado de tal manera el hecho de haber nacido hombre, que aun no compartiendo muchas personas la criminalización al que éste está siendo sometido, pocas serán las que se atrevan a salir públicamente a defenderlo.

Por el contrario, si un servidor escribe un artículo, o hace un chiste, ironizando sobre los ´presuntos´ defectos, típicos y tópicos, del género femenino (que alguno tendrán, digo yo…; bueno, igual, no), seguramente un servidor terminará esposado en el Juzgado de Guardia. Así que, como esta noche me gustaría dormir en casa, no pienso escribir ni una sola línea al respecto. Que lo haga ´Carmen Mola ´.

Un premio con perspectiva… de risas.

Por cierto, al aire de la Agenda 2030 y por aquello del catecismo de la perspectiva de género, el Premio Planeta de Novela 2021, lo ha ganado una mujer, Carmen Mola. La risa ha sido cuando se ha desvela que la tal señora no existe y que en realidad tras ese nombre se esconden tres hombres que son los autores reales de la novela, y que posiblemente utilizaron como seudónimo el nombre de ´Carmen Mola´ tal vez intuyendo que si utilizaban el de ´Manolo Mola´, ´no se iban a comer un torrado´; porque hoy en día ´Manolo´ no mola.

En cualquier caso estoy seguro de que si hubiesen firmado la novela como ´Carmen Mola Vidal´, no les hubieran concedido ni un ´consolador eco´ de recarga solar.

Realmente, lo que está sucediendo en España, comienza a cobrar tinte de ópera bufa.

“¿Por qué les dan tanto miedo nuestras tetas?”.

Menos mal que en el Más Allá no existen sexos, a pesar de que algún artista misógino y resentido, se hayan empeñado en esculpirle tetas al demonio. Tal vez ahí esté la posible respuesta a la pregunta retórica de Irene Montero: “¿Por qué les dan tanto miedo nuestras tetas?”.

Por cierto, aún no ha salido nadie exigiendo que para mentar o invocar al demonio, se utilice el lenguaje inclusivo. ¡Cachis!