Posiblemente yo también tendría la misma cara de felicidad que tiene el señor de la foto, si en breve me fuese con mi familia, en un ´Falcon´ (más otro para el séquito cortesano, servicio y equipajes), de vacaciones ´gratis total´ a un palacete en una isla paradisiaca, mientras una mayoría de los que ´pagan la fiesta´ no podrán salir de vacaciones este año, porque su maltrecha economía, no les da ni para pagar ´la luz´ que gasta su desierta nevera.

Claro, ´posiblemente´ yo también tendría la misma cara de felicidad, si además de lo dicho, ´presuntamente´ no tuviera conciencia ni vergüenza. Porque ´presuntamente´ hay que tener muy poca vergüenza para que antes de subirse al ´Falcon´ rumbo al palacio de La Mareta, sermonearnos con un ´aló presidente´, mientras ´el servicio de palacio´ le organiza baúles y maletas.

´ASÍ HABLÓ ZARATUSTRA´: «No llevo corbata, eso significa que todos podemos ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a todos los ministros y a todos los responsables públicos, me gustaría también al sector privado, que en la medida de lo posible, cuando no sea necesario no utilicen la corbata y así todos ahorraremos».

¿Y las mujeres qué? Y luego hablan de ´machismo´ y sociedad hetero patriarcal; pues para muestra, un botón del faraón.