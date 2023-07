¡Gracias, Presidente!

Enorme alegría me ha causado la información confidencial que me ha transmitido una fuente fiable y que usted, Don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, no ha hecho pública todavía porque la quiera notificar en su momento y por los cauces debidos. Después de la debacle del 28M y la sorpresa de convocar generales el 26 de julio, ésta de ahora, tras perder las generales frente al PP por 16 escaños, es sensata y de sentido común.

Es lo mejor para España y para usted, y antepongo España a su persona porque sé que para usted, gracias a la machacona labor de los Lópezes (Patxi y Óscar) para enseñarle lo que es una Nación y una Patria, siempre estarán los intereses de España y de los españoles por encima de los propios. Le honra. Además, la solución adoptada y que le ha llevado horas de meditación es neutra para el erario público. ¡Donde va a parar! Es preferible haber hecho la donación con dinero público de una sola vez que sacar mensualmente una cantidad de Hacienda para regar durante años otras plantas, aunque sean venenosas. Contar con usted, un español de valía, en un lugar señero y en el que también goza de seguridad pública, avión privado y alojamiento de lujo, es un orgullo para cualquier compatriota, sea de la condición e ideología que sea.

Por otro lado, su decisión fortalece al PSOE, un partido que tiene que seguir siendo socialdemócrata y pilar del Estado, junto con el PP, ahora que retorna la centralidad y el electorado pide moderación. Ambos son historia de nuestra Transición, fundamento de nuestra Constitución y garantes de nuestra pertenencia al club de las democracias liberales y de que España siga constituida en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En donde la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, y en el que la forma política es la Monarquía parlamentaria. ¡Ahí es nada! ¡Menudo lujo!

Con ambos en la defensa del Estado y de su Constitución no habrá valiente que atente contra España ni pueda segregarla, balcanizarla o conseguir que muchos españoles no tengan los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte de su hermoso, rico y variado territorio. En sí mismo un continente con todas las geografías, climas y paisajes, en el que trabajar en paz, sin exclusiones ideológicas vitriólicas y donde el mérito, el esfuerzo y las capacidades sean norte y guía. En donde el respeto a la propiedad privada, la seguridad jurídica y los actos documentados sean sagrados, defendidos y custodiados y, como le dijo Olof Palme a Mario Soares, en presencia de Felipe González; que todos sean ricos y ninguno pobre. Y no al revés.

Por todo esto, respetado Presidente, le reitero mi enhorabuena. Con su generosa determinación se ha ganado un puesto de honor en la historia española. Gracias, ¡gracias emocionadas!

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL