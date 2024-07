No te rindas jamás

NHace ya décadas que mantengo contacto y amistad con don Sebastián Urbina, ilustre profesor universitario, magistrado y abogado, ya jubilado, aunque de pensar no se jubila nunca.

Hace años comenté otro libro suyo, “Escribir nuestro tiempo” (Ed. Sloper, Palma de Mallorca, 2012), también brillante, y veo que sigue en la misma línea…

Y esta reseña no es fruto de la amistad, sino de la admiración intelectual, tal vez porque veo en sus escritos un fiel reflejo de lo que yo, -y quiero pensar que millones de españoles-, pensamos de la inminente destrucción y ruina de España, a manos del psicópata que habita en la Moncloa, Pedro Sánchez.

El libro está disponible en Amazon, y es una recopilación, a lo largo de doscientas setenta páginas, de sus reflexiones y pensamientos sobre temas jurídicos, políticos, sociales y morales, de ahora y de siempre.

Porque la historia se repite, y los pueblos que no conocen su historia, y aprenden de sus errores, acaban volviendo a caer en ellos…

¡Dios quiera que no nos suceda a los españoles, aunque vamos camino de ello!

Sebastián nos alerta de los peligros de la polarización de la sociedad, propiciada y auspiciada por Zapatero, y su discípulo Sánchez, del auge de la inmigración, que amenaza con convertirnos a los españoles de origen en una minoría, en nuestra propia Patria, en un par de décadas, a lo sumo, del peligro de los islamistas, enemigos de la división entre el Estado y la Iglesia, que en Occidente ha costado siglos delimitar, etc.

Y expone magistralmente: “Si la derecha fofa cree que basta una buena gestión económica, además de idiota, será cómplice –por omisión- del suicidio político de España. No hay ninguna justificación, moral y política, para no dar la “batalla cultural”.

En definitiva, un libro para leer, en pequeñas dosis, estudiar y meditar, pues tiene mucha enjundia.

Termino con un recuerdo emocionado a mi madre, María, que cuando me veía abatido o desanimado, siempre me decía lo mismo: ¡Ramiro, no te rindas nunca!.

Y en esas estamos.

Ramiro Grau Morancho

Académico, jurista y escritor