El Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez oculta que «en 2024, en el ámbito doméstico, han muerto asesinados 34 hombres».

Ya hemos hablado de Jesús Muñoz y de su asociación en múltiples ocasiones. Yo fui de los que divulgaron en su momento que: Jesús Muñoz recibió «7 denuncias consecutivas de violencia de género en la que se me piden hasta 14 años de prisión».

Tuvo que enfrentarse a «más de 30 procesos judiciales». Tras 6 años de litigios consiguió demostrar su inocencia y quedó absuelto.

https://twitter.com/i/status/1886763391332585730

https://anavid.es

Cuando repasaba su caso y el de otros que, como él, luchan contra este tipo de denuncias, hacía memoria de que en su día contó las cifras, «los hombres denunciados a diario por «violencia de género» llenarían 9 autobuses diarios«. Y con los datos en la mano, explicaba cómo «en 2019 hubo 168.000 denuncias, unas 450 diarias, de las que más de 135.000 terminaron declarando a la persona inocente«.

https://twitter.com/i/status/1833039206483968388

Jesús Muñoz es vicepresidente de ANAVID, asociación que denuncia la violencia doméstica, víctima de la cual han muerto asesinados 34 hombres en 2024.

Hablamos de un dato que según subraya Jesús Muñoz se silencia por parte del Ministerio de Igualdad, pues si se divulgara pondría en cuestión el dogma femiestalinista degenerado que afirma que «la violencia, como el coñac Soberano, es cosa exclusiva de hombres»…

VÍCTIMAS MORTALES VIOLENCIA DOMÉSTICA ESPAÑA 2024, REGISTRADAS POR ANAVID

NIÑOS: 35. MUJERES: 69. HOMBRES: 34. TOTAL DE VÍCTIMAS: 138.

Número de víctimas reconocidas y condenada por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y su Ministerio de «IGUAL-DA»: 57, 9 ñinos, 48 mujeres… y «CERO HOMBRES».

Debemos estar especialmente agradecidos al equipo de ANAVID que todos los meses investiga las noticias sobre violencia doméstica, en cada uno de los periódicos de España y que, de ese modo podamos estar informados del número, si no real, aproximado de las agresiones y asesinatos que se cometen en España en cada provincia…

Para ANAVID, la vida de una mujer maltratada o asesinada a manos de su compañero, hombre, vale lo mismo que la vida de un niño maltratado o asesinado por su madre o por su padre, o que la de una abuela maltratada o asesinada por su nieto o por su nieta, la vida de un hombre maltratado o asesinado por su pareja hombre o su compañera de piso también vale lo mismo. La Violencia Doméstica debe ser condenada independientemente del sexo, edad, etnia u orientación sexual del agresor. Los Derechos Constitucionales, Derechos Humanos y Derechos Fundamentales, deben estar por encima de cualquier ideología.

Creemos firmemente en la Criminología como ciencia y pensamos que para prevenir cualquier tipo de Violencia, deben estudiarse las causas desde un prisma científico, no desde un prisma ideológico, el cual se centra en el Derecho Penal de Autor y no se centra en pruebas y evidencias científicas. Al igual que para prevenir o encontrar la cura de una enfermedad los esfuerzos se centran en descubrir cuales son las causas, ¿por qué en este caso que afecta directamente a VIDAS HUMANAS, no se hace?

Para ANAVID TODAS las Víctimas son importantes, TODAS las vidas son importantes. En lo que va de año 2025, hemos contabilizado de momento 10 víctimas de Violencia Doméstica en España. Estos datos han sido obtenidos a través de un amplio rastreo de noticias, ya que el Gobierno y el Ministerio de Igualdad no dan datos al respecto. El Ministerio de Igualdad, de hecho, sólo recoge datos de mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja hombre heterosexual y de niños asesinados por su padre, ya que estiman que el resto de asesinatos no les competen (a pesar de ser el Ministerio de Igualdad)

Aunque el Ministerio de Igualdad NO contabilice las muertes de niños a manos de sus madres, hombres a manos de sus mujeres, mujeres a manos de su pareja mujer, ni ninguna otra que no sea mujer asesinada por su pareja o expareja hombre hetero o niño asesinado por su padre, en ANAVID pensamos que no existen las víctimas de primera y de segunda y que TODAS LAS VÍCTIMAS SON IMPORTANTES independientemente de quien sea el agresor, independientemente del sexo, edad, orientación sexual o etnia.

Y muchos dirán, pero mueren más mujeres a manos de sus maridos o exmaridos. Entonces, siguiendo esa lógica absurda, como hay menos homosexuales o menos personas discapacitadas en España, ¿por ello no deberían ser incluidos en las leyes? ¿Porque sea menor el % tienen menos derechos a ser protegidos todos por igual? ¿Estarían reconociendo con ello que la Ley de Violencia Doméstica no protege? Pues visto los datos anuales y los millones de euros invertidos (no auditados), tampoco están descendiendo el número de víctimas por parte de sus parejas heterosexuales. A lo mejor si se investigaran las causas reales de los homicidios en el entorno doméstico, se podrían poder medidas para prevenir, a lo mejor si se utilizase la criminología, una ciencia y no una ideología, se podrían investigar las causas reales. La LIVG es un Negocio que utiliza a mujeres realmente maltratadas, mientras que muchas mujeres utilizan dicha ley de manera espuria en su beneficio con el beneplácito del Gobierno, políticos, Poder Judicial y Fiscalía.

Datos Víctimas Mortales de Violencia Doméstica para ANAVID, según noticias encontradas en 2025:

0 Niños, 5 Mujeres, 5 Hombres

TOTAL VÍCTIMAS VIOLENCIA DOMÉSTICA EN 2025: 10

TOTAL VÍCTIMAS RECONOCIDAS Y CONDENADAS POR EL MINISTERIO DE “IGUALDAD”: 1

0 Niños, 1 Mujeres, 0 Hombres

Listado de noticias encontradas sobre asesinatos de Violencia Doméstica en España, durante 2025: