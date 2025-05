Los días 7 y 8 de junio, Madrid se convertirá en el epicentro del debate económico y político en lengua hispana. Conservadores, liberales y libertarios se reunirán para lanzar un mensaje claro y sin complejos: la batalla cultural está en marcha, y esto es solo el principio.

El Madrid Economic Forum, que tendrá lugar en el Palacio Vistalegre, será el evento económico más grande de la historia de España. Una apuesta descomunal, arriesgada y necesaria. Organizado por Racks y Abast, este foro no juega a lo pequeño: va a por todo. Frente al progresismo barato, el estatismo y la corrección política, han elegido la valentía de confrontarlo. En lugar de plegarse a las modas ideológicas, han decidido crear un espacio de resistencia, un contrapeso contra la censura y la dictadura del “bienquedismo”.

No nos engañemos: vivimos tiempos en los que el socialismo, el progresismo woke, el “welcome refugees” y las instituciones, junto a gran parte de los medios, han copado el discurso oficial. La cultura política dominante castiga al disidente, al que cuestiona, al que piensa por sí mismo. Por eso, este foro no es solo un evento económico: es una trinchera intelectual, un bastión desde el que se alzan voces que no se resignan a ver cómo se diluye la libertad bajo capas de ingeniería social y control estatal.

Y vaya voces.

Entre los ponentes confirmados están Mario Conde, exbanquero, símbolo de una época y figura clave del debate público español; Ismael Clemente, referente empresarial en el Ibex sin filtros; Marcos de Quinto, exvicepresidente de Coca-Cola y defensor del libre mercado; Miguel Anxo Bastos, erudito del libertarismo; Iván Espinosa de los Monteros, exdiputado que ha marcado el discurso conservador en España; Juan Ramón Rallo, uno de los mayores divulgadores del pensamiento liberal; y Martín Varsavsky, empresario que apuesta por la innovación y la libertad.

Además, nombres como Iker Jiménez, cuya independencia le ha convertido en un fenómeno transversal, o Agustín Laje, el gran agitador cultural del mundo hispanohablante, convierten este evento en una auténtica reunión de gladiadores ideológicos. A ellos se suman otros pesos pesados como Albert Rivera, Daniel Lacalle, Esperanza Aguirre, Ramón Tamames, Samuel Vázquez, Josema Vallejo, Daniel Fernández o Javier Pastor, completando un cartel que no deja lugar a dudas: será un punto de encuentro imprescindible para quienes defienden la libertad, el orden y la verdad frente al relato dominante.

Y no están solos. Aún quedan nombres por desvelar, y todo apunta a que serán igual de brillantes, igual de incómodos para el poder e igual de necesarios para quienes queremos recuperar el sentido común.

En definitiva, el Madrid Economic Forum no es solo un foro económico. Es una declaración clara de intenciones: dar la batalla cultural. Es el lugar donde se alza la voz frente a la deriva “progresista”. Donde se defiende la propiedad privada, la libertad individual, el esfuerzo y la verdad. Donde se da la cara por España y por las ideas que la hicieron grande.

Nos vemos allí. Porque la batalla cultural no se gana en casa, detrás de una pantalla: se gana con ideas, con principios, arriesgándote y con coraje. No nos pararán. Esto no es el final, es solo el comienzo.