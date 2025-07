¡Qué panorama!

La gente ya elige seguridad antes que libertad.

El modelo chino avanza

Zygmunt Bauman, el sociólogo, filósofo y ensayista polaco fallecido en el Reino Unido en 2017 y Premio Príncipe de Asturias de Humanidades, planteó en su libro “El retorno del péndulo. Sobre psicoanálisis y el futuro del mundo líquido “(Fondo de Cultura Económica) que el futuro es puntillista, como esos cuadros de Seurat o Sisley.

A diferencia de las obras legadas por los maestros pretéritos de la escuela puntillista, resulta absolutamente imposible predecir qué momento experimentará tal transformación. ¿Podría ser que el péndulo retornase? ¿Qué se produjese la solidificación a la fuerza de lo que el sociólogo polaco llama mundo líquido debido a un duelo irresoluble entre libertad y seguridad?

La alarma o advertencia la hace sonar Bauman en un diálogo epistolar-digital con el psicoanalista Gustavo Dessal.

La alianza deseo-capitalismo-internet parece no tener fin… El individualismo y el yoísmo amplían su reino…La identidad del individuo es más que nunca colectiva…El espejismo es potenciado y tal vez en ese posible retorno del péndulo, explica Dessal, está también en que la gente cede porciones de libertad a cambio de seguridad porque cree ver que con Internet reemplaza o suple otras cuestiones del mundo analógico que lo exponen menos a la realidad y sus amenazas.

Y la preponderancia de las emociones frente a la racionalidad, de la emoción frente a la razón, está llevando a las sociedades desarrolladas a un lugar en donde la política se está convirtiendo en antipolítica, la gestión en desorden y la convivencia en caos. En este predominio de las emociones, mucho más manipulables que las razones, están jugando un papel determinante los medios audiovisuales y las redes sociales, a través de los cuales los líderes de la seducción transitoria anulan la razón e introducen la fragmentación.

La facultad del ser humano de identificar conceptos, cuestionarlos, hallar coherencia o contradicción entre ellos, y así inducir o deducir otros conceptos distintos de los que ya conoce, que es lo que es la razón, está deviniendo en un dominio de las emociones, hasta convertir a estas en protagonistas absolutas de la cosa pública.

Las redes sociales generan demandas individuales que fragmentan la acción política clásica hasta convertirla en una respuesta rápida, instantánea, que impide cualquier proceso de racionalidad y de proyección a futuro; de política de largo alcance o de Estado. Es la elección de la seguridad frente a la libertad, las redes sociales frente a la capacidad de pensar por uno mismo.

La encuesta “Europa Joven”, de la Fundación TUI, señala que “ya no es que haya asuntos económicos, políticos o ideológicos que no les preocupen o contra los que no tengan ninguna intención de levantarse, es que los jóvenes no confían en el sistema en el que han nacido y crecido. En España y en Francia, el 51 por ciento de quienes tienen entre 16 y 26 años se declara especialmente favorable a la democracia, y en Polonia es aún peor: el 48 por ciento. El modelo chino avanza.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL